成百上千次重复，只为特殊儿童能自立

“哥哥、姐姐，你们来啦！”5月23日下午，盼到齐鲁师范学院爱心社（以下简称“爱心社”）的哥哥姐姐们，山东省济南市章丘区特殊教育学校（以下简称“特教学校”）的孩子们高兴得欢呼起来，抓着胳膊、摇着手臂，表达着一周未见的想念……

简短交流后，爱心社志愿者们便根据特教学校的安排，走进各个班级开启帮教工作。

劳动课上，教孩子们洗衣服，边洗边细声交谈着；音乐课上，和孩子们一起唱歌跳舞，感受音乐带来的心灵慰藉；体育课上，带孩子们一起丢沙包，释放身心；技能课上，与孩子们一起比拼车技，感受“速度与激情”；课间休息时，则搂在一起说说笑笑，绽放着青春最美的模样……整个下午，志愿者倾情投入，尽情享受着付出带来的愉悦。

2019年起，爱心社成员每周四来此进行志愿服务，6年来，先后有100余名学生接续前行，默默奉献，为特殊儿童撑起一片爱的天空。看似平常的一堂课，参与其中才知多么不易。也许，只有来到这里，才能真正感悟到何为“因材施教”“有教无类”。

美术课上就出现了一个小小的“插曲”。志愿者赵淑敏正陪着同学们绘画，一名孤独症孩子却悄无声息地准备从教室后门“溜”走。说时迟，那时快，发现异常的赵淑敏立即走到教室后方，笑盈盈地安抚那孩子，手牵手慢慢将他带回座位。

“孩子们有的存在语言障碍，有的自我约束能力较差，所以十几分钟的课堂上，离开座位、跑出教室、出现情绪波动等是常事。”爱心社指导教师郭飞介绍，这就需要志愿者具备极强的耐心、爱心以及处理突发问题的能力，“他们是老师，是玩伴，更是学生健康、安全的守护人”。

别看志愿者们现在广受孩子们欢迎，一年前，他们初入特教学校初次接触特殊儿童，同样经历了不少内心的挣扎和自我怀疑。

志愿者刘函翡清楚地记得，第一次走进特教课堂时，班里一名比较敏感的学生表现出强烈的不适和排斥，他在教室外站了整整一节课。“我以为自己做好了十足的心理准备，但在那一刻，还是觉得尴尬难堪，想打退堂鼓。”

“我曾对这项志愿服务活动充满质疑。”赵淑敏坦言，一开始孩子们的“不理会”让她在内心质疑，“是不是形式主义，还有没有必要再去？”

其他志愿者也出现过或多或少的受挫感、无力感。但最终，他们都选择了“坚持，不放弃”！

“我们不能遇到困难就退缩，而是要努力走进他们的内心。”爱心社社长宋雨晨介绍，大家开始思考如何进行改变。

首先，转变身份、放低姿态，不要把自己放在支教老师的位置上，而是平等相待，做他们的朋友；其次，扬长避短、多多夸赞，不要戴着有色眼镜看待他们，而是用欣赏的眼光，善于发现他们的优点和长处，而且要多夸赞、多鼓励；此外，要用心倾听、用爱感受，即使他们不能清晰地表达自己，但在沟通时也应带着微笑耐心倾听，用心共情。

记不清是第几次来，大家慢慢感受到变化——

“看到我走进教室，孩子们会主动抓着我的手，冲我笑”“要下课时，一个小女孩偷偷塞给我一颗糖”“有一次，我因为学业压力导致心情不好，一个小男孩敏锐地觉察到我的情绪，走过来安慰我，逗我开心”。回忆起点滴的变化，爱心社副社长宋妍，志愿者宋金沙、宋钰璇等感触颇深。

这些变化也让志愿者们渐渐明白，在这里，语言似乎不是最必要的沟通工具，由内而外散发出的亲和、友善才是最有效的交流方式。

6年、100多人、300多天……一届又一届的志愿者为了一件事，一条心、一起走，即使新冠疫情期间也坚持录制折纸、手工、儿歌等视频进行线上授课，从未间断。在他们眼中，哪怕重复成百上千次，只要孩子们能记住一个动作或者一个颜色，都会感到无比幸福。

“不只孩子们盼着他们来，我们也盼着他们来。”特教学校副校长刘爱霞表示，学校的教学理念是用全部的爱心、耐心、真心培育每一个孩子，扬长避短，让他们在成长过程中不断进步，努力让孩子实现自理，进而达到自立。志愿者们的参与，正是对这种理念的最好诠释。