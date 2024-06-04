全方位守护青少年的“心”世界

“对有心理困扰的青少年有效开展心理疏导，能够提高青少年的心理健康素质，促进青少年亲子关系和家庭关系的和谐，让他们以更好的状态投入学习和生活中。”河南省12355青少年服务台心理咨询师胡定祎通过100多个个案、450小时心理咨询发现，给予青少年更多的心理关爱十分必要。

自2022年“青少年心理健康服务进村（社区）行动”被纳入河南省重点民生实事以来，团河南省委突出“专业性、阶梯式、公益性、规范性”四大标准，在全省组建了一支以河南省12355青少年服务台为业务骨干、1000余名“心理咨询师+危机干预师+心理督导师”组成的阶梯式青少年心理健康志愿服务队伍，通过线上线下相结合的方式，关注重点青少年群体，帮助青少年疏导心理问题。

线上，河南省12355青少年服务台设置8个热线座席，围绕心理咨询、法律服务、权益维护等重点领域，每天8:30至22:30开展全年无休的在线服务。

“服务台通过持续开展青少年心理健康服务志愿者培训和咨询案例交流，针对性地解决青少年心理健康服务中出现的问题和难题，不断提升服务质量。2023年培训覆盖志愿者3300余人次。”河南省12355青少年服务台负责人任帅兵说。

对于无法通过线上解决的个案，团河南省委建立团内纵向转介服务机制，由属地县（市、区）团委介入，联动当地“青翼家园”和青少年心理健康服务志愿者线下跟进办理，对青少年心理健康问题做到快了解、快转接、快处置。2022年以来，成功转介办理个案280余例。

“以为进入新环境就会好起来，但过去痛苦的回忆总在脑海浮现。”鹤壁市职高学生夏青海（化名）打来电话求助，他因初中遭受校园霸凌产生轻生念头，在河南省12355青少年服务台心理咨询师孙艳圣的劝导下，他同意到当地三甲医院精神科就医，并接受团鹤壁市委安排的心理帮扶，现已逐渐摆脱阴影。

线下，全省以村（社区）为中心建成446个12355青少年心理健康服务阵地——“青翼家园”，配备测评室、咨询室、沙盘室、团辅活动室等，至少配备1名具备专业资质的心理咨询师，咨询师每周不少于4个半天值班，开展心理健康服务。

“你天天不好好学习，不务正业，写作业去。”在一次“青翼家园”团辅活动中，孙艳圣认识了9岁的张平平（化名）。张平平用3天时间将3000多个乐高零件拼成了一个作品，当他兴奋地告诉父母时，父亲不仅怒斥他，还一脚踢飞乐高，乐高被踢飞的那一刻张平平的内心世界崩塌了。孙艳圣对此深感痛心，他请家长回避后，一把搂住张平平，男孩在他的怀里放声大哭，委屈的情绪有了宣泄出口。

“家庭是一个疗愈的地方，不仅仅是教育的场所。很多家长单方面关注孩子的成绩，却忽视他们的兴趣和情感需求。教育需要理解和尊重，多使用积极正向的话引导孩子，而不是简单地复制上一代的教育方法。”孙艳圣说，最难的是改变家长的思维和认知。

河南省12355青少年服务台重视家庭教育的影响，在各地“青翼家园”开展家长讲座、家庭辅导等活动，提高家长对青少年心理健康的重视程度。

除了倾听和理解，“青翼家园”还提供中高考减压等针对特定青少年群体的个性化服务。

高三学生杨乐（化名）因班级学习竞争激烈出现厌学情绪，沉迷网络游戏。“一到学校浑身发抖、出汗，看到学霸朋友圈的学习进度，他更加焦躁不安。”经过“青翼家园”心理咨询师的6次心理辅导，杨乐重新设定了合理的学习目标，逐步克服焦虑，恢复了正常的学习生活。

“学习压力过大可能会导致学生出现抑郁、焦虑、社交障碍、自尊心受损等问题，甚至出现高危行为。”孙艳圣说。对此，河南省12355青少年服务台积极开展“12355中高考减压”活动，2023年组织服务台专家、青少年心理健康服务志愿者走进学校开展活动1800余场，服务师生84.1万余名，助力广大考生以良好心态迎接考试。

2022年以来，全省依托“青翼家园”累计开展青少年心理健康科普、团辅活动9000余场，覆盖青少年39.1万余人次，实施线下青少年个案咨询4万余人次。