国产樱桃价格下跌了吗

□ 目前市场上销售的樱桃品种主要是红灯，也就是网传的“价格被击穿”的樱桃品种。6月初美早樱桃上市，樱桃整体均价会有所上升。

□ 樱桃价格与品质有关，个头大、口感好的价格一直比较高，且相对稳定，低端果价格波动较大。

近日，“山东樱桃价格腰斩了”相关话题在社交媒体传播，视频中，1斤樱桃只要7元至8元，有网友惊呼又一个“天价水果”的价格被“打下来了”，樱桃便宜了吗？记者对此进行了采访。

记者来到山东省烟台市福山区张格庄镇大樱桃市场，这个市场是全国最大的镇级大樱桃产地市场，也是当地樱桃重要集散地之一，辐射全国各地。市场内，工人们正紧张有序地分拣着新鲜樱桃，市场上人流络绎不绝，一车接一车的樱桃被迅速打包发车。市场管理人员吴鹏告诉记者，2023年，该市场樱桃年交易量在3000万斤左右，最大日交易量约150万斤，今年樱桃产量明显高于去年，预计今年交易量将有所增加，达到3500万斤左右。

吴鹏表示，今年的露天樱桃价格相比去年同期，确实偏低。受天气影响，今年潍坊、泰安等地的樱桃几乎与烟台的樱桃同时上市，导致了樱桃价格走低，去年同期樱桃的平均批发价格在每斤4元至8元，今年只有4元至5元。不过，这个价格参考性不强，因为目前市场上销售的樱桃品种主要是红灯，这种樱桃并不是当地主栽品种，6月初美早樱桃上市，樱桃整体均价会有所上升，大樱桃市场的最大交易量才开始出现。

近年来，樱桃的品尝季已发生很大变化，不再局限于4月份至6月份。福山区农业农村局副局长余彬介绍，随着设施农业和智能温控技术的发展，如今从1月份至6月份都可以品尝到樱桃，成熟时间越早的樱桃，价格也越高。今年，当地赶在春节前抢先上市了2000余斤大樱桃，销售价格每斤超过350元，一份60颗樱桃的礼盒售价达698元，平均一颗大樱桃11元。3月中上旬上市的日光温室大棚樱桃，价格在每斤70元至80元，4月上中旬后上市的普通暖棚樱桃每斤价格在40元至50元。

5月中旬，大棚樱桃进入尾季，露天樱桃逐渐上市，价格开始回落。但这一阶段的樱桃以红灯品种为主，也就是网传的“价格被击穿”的樱桃品种，口感与我们熟悉的樱桃口感更为接近。作为一种早熟果，它的成熟时间在大棚樱桃和露地美早樱桃之间，此外还有意大利早红、早大果等品种，共同组成了早熟樱桃市场。

目前，包括大棚樱桃和露天樱桃在内，烟台种植规模更大的品种是美早。以福山区为例，2024年该区美早的种植面积有3.2万亩，红灯为1.9万亩，大棚美早樱桃占比为95%以上。美早相比红灯更甜一些，果子的个头更大，硬度更高，果农种植意愿更高，市场表现也更好，其价格也要略高于红灯。往年平均价格在每斤12元至13元。

除了产地和批发市场，记者还探访了济南市历下区的几家市场及水果店，对樱桃价格进行了实地调查。在泉城路的家家悦生活港，露天红灯樱桃的价格为每斤9.95元。而在历下区的棋盘街综合市场，红灯樱桃的价格为每斤9元。在同区内的果唯伊和百果园店内，情况有所不同，这两家店内只有布鲁克斯和黄蜜两种樱桃可供选择，价格相对较高，分别为每斤35.89元和28元。

对比来看，市场上的樱桃降价了，但高端国产樱桃仍然保持着较高的售价。吴鹏表示，樱桃价格与品质有关，个头大、口感好的樱桃价格一直比较高，且相对稳定，低端果价格波动较大。总体上，樱桃上市时间短，贮藏要求高，无法做到全年供应，未来一段时间也不太可能会被“击穿价格”。比如，烟台的美早樱桃种植历史悠久，成为主栽品种已有10余年，价格一直很稳定，优质果并不愁卖。