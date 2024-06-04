网上购买二手商品谨防上当受骗

科技日报讯 （记者符晓波）在二手电商平台上购买心仪的商品时，对方要求在平台外下单购买，你是否会为了顺利交易而听从卖家的建议？

近日，福建省厦门市警方公布了一起网络虚假购物案，为抱有侥幸心理的买家敲响了警钟。

据悉，今年4月底，厦门市民王女士在某平台欲购买一款二手相机。卖家称因双方不在同一城市，交易需通过某二手平台进行交易，引导王女士在对方发来的链接页面“下单”。在支付阶段，尽管第三方支付工具提示王女士正在给某直播软件充值，但对方表示因“脱离原平台进行交易”，必须通过直播充值的方式才行，以此打消了王女士的顾虑。

在王女士转账后，对方又以王女士与其他人“重复下单”为由，要求王女士重新发起交易。王女士旋即要求对方先退还此前充值的4500元。此时，对方以“加客服QQ号，办理退款”为由，再次引导王女士在所谓“财务人员”指导下下载一款会议软件。

之后在“财务人员”步步诱导下，王女士进入会议室并打开屏幕共享功能。对方再次以“核验账户安全”为由让王女士向自己的银行卡里转账30000元。当看到银行账号被转出30000元的信息时，王女士才意识到自己被骗并报警。

厦门警方表示，王女士遭遇的是典型的网络虚假购物诈骗，不法分子一般会诱导用户离开官方平台并进入伪造的虚假平台，该平台与常用交易平台极其相似；随后，对方会以“充值”“退款”等为由诱使买家不断转账，最终造成受害者财产损失。

警方提醒，不法分子为了更容易实施诈骗，一般会要求买家脱离原官方平台的担保交易，其间会以“不在同一城市”“其他平台有优惠”等说辞进行诱导，公众对此不要轻信。在进行网络交易时，要记住“两不要”：不要在交易信息发布的官方平台外进行交易、不要在收到货品前确认收货。