世界无烟日：电子烟对未成年人有哪些危害？

今年5月31日是第37个世界无烟日，主题是“保护青少年免受烟草危害”。据世界卫生组织和中国疾控中心的综合数据显示，目前电子烟的使用率处于上升趋势，特别是年轻人吸食率相对较高。

成都市中西医结合医院北区呼吸科主治医师代媛媛在接受采访介绍，电子烟是一种模仿卷烟的电子产品，有着与卷烟一样的烟雾、味道和感觉。它是通过雾化等手段，将尼古丁等混合在烟雾后，让人吸食的一种产品，会对人体心血管系统、免疫系统和血液系统等产生危害，还会导致部分严重的肺部疾病。

代媛媛表示，大多数电子烟的烟液主要成分是尼古丁、丙二醇、甘油，且不少电子烟的尼古丁含量比传统烟还高。尼古丁使人成瘾，烟液在加热过程中会产生甲醛、亚硝胺、苯等致癌物。此外，青少年过度吸食电子烟还会影响大脑发育，导致出现学习障碍与情绪大幅度波动；影响骨骼、软骨和血管的发育，导致骨质疏松等骨退行性疾病发生的可能性更大。

“电子烟燃烧后产生的烟雾会释放到环境中形成二手烟，是一种新的空气污染源。”代媛媛指出，据世界卫生组织调查，电子烟产生的二手烟可造成空气中PM2.5含量较平时高6至86倍，使尼古丁含量高10至115倍，乙醛含量高2至8倍，其中，某些金属（如镍、铬）的含量比传统香烟产生的二手烟还高。而且电子烟产生的二手烟没有传统香烟刺鼻的气味，甚至有各种香味，容易被人们忽视而更易吸入体内。

“接触二手烟没有安全水平，即使是短暂接触也会造成伤害。有充分证据说明，二手烟暴露可以导致儿童青少年发生支气管哮喘、肺功能下降、中耳炎等疾病。”代媛媛提醒，吸烟者吸烟后残留在衣服、墙壁、地毯等表面的烟雾残留物，还会形成三手烟。三手烟在室内存留的时间很长，可存在几天、几周甚至数月，对儿童青少年伤害更大。不吸烟是避免二手烟、三手烟危害的有效手段。