孩子发热、咳嗽怎么办？家长需知这些居家养护要点

“六一”国际儿童节即将到来。孩子能健康成长，是家长们的共同心愿。在孩子感染呼吸道疾病后，合理的居家养护有利于患儿的康复，减少不必要的家长焦虑等。家长如何正确帮助患儿退热、缓解咳嗽？患儿在家恢复期间应该注意哪些事项？为此，人民网采访了首都医科大学附属北京地坛医院儿科主任医师庞琳。

“孩子感染流感病毒、肺炎支原体、细菌或其他呼吸道疾病病原体后，常常会出现发热、咳嗽的症状。”庞琳表示，患儿发热的体温在38.5摄氏度以下时，常先采取物理降温措施，如多喝水、冰贴、温水擦浴、减少衣物、减少包被等。如果采取上述措施体温不降或更高时，再服用退烧药。

庞琳提示，3个月以内的小婴儿不能服用退烧药，3至6个月的小婴儿可用对乙酰氨基酚类退烧药，6个月以上的孩子可以选择布洛芬类或者对乙酰氨基酚类退烧药。服用退烧药时需注意，每次需按患儿的体重足量服用，两次退烧药服用间隔要达到4至6小时，当患儿体温降到38.5摄氏度以下可以停药。

“咳嗽是生理反应，是人体气道的保护性反应，能够促进呼吸道分泌物的排出，因此咳嗽的护理对于疾病的恢复非常重要。”庞琳建议，家长在照护咳嗽患儿时应保持室内空气流畅，清新，无异味，尤其是无过于刺激的气味；保持室内温度在18至20摄氏度，室内湿度在55%至60%。勤给患儿换衣服，多拍背，让患儿少哭闹和减少剧烈运动，并保持其呼吸道通畅。家长还要让患儿多喝水，若患儿在疾病恢复期咳嗽痰多，家长可用雪梨、陈皮、等煮水后喂其服用，能起到化痰止咳的作用。有条件的话，还可在家进行雾化吸入，可湿化气道，有利于患儿的痰液排出。

庞琳强调，家长要注意观察患儿情况，当发热、咳嗽反复，或是临床症状加重，如剧烈咳嗽、呼吸急促、喘憋、青紫，高热持续不退，甚至出现惊厥、意识反应差，嗜睡、烦躁不安等情况，要及时就医。此外，多子女家庭尽量做好患儿与其他孩子的隔离，以免相互交叉感染。