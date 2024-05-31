覆盖10.7亿人！我国建成世界最大养老保险体系

新华社北京5月30日电（记者姜琳）社会保障是治国安邦的大问题。最新数据显示，截至3月末，我国基本养老保险参保人数为10.7亿人，同比增加1434万人。经过多年稳定发展，中国已建成世界规模最大的养老保险体系。

为保障人民群众“老有所养”，我国已建立职工养老保险和城乡居民养老保险两大制度平台，目前实现了对法定人群的制度全覆盖。截至3月末，全国社保卡持卡人数达13.8亿人，覆盖98%的人口。

人力资源和社会保障部部长王晓萍表示，近年来，我国统一城乡居民养老保险制度，推动机关事业单位和企业养老保险制度并轨，实现企业职工基本养老保险全国统筹，建立个人养老金制度。目前，多层次、多支柱养老保险体系基本形成。

根据国家统计局数据，2023年末，我国60岁及以上人口超2.96亿，老年人口基数大，老龄化速度快，加快完善养老保险体系具有重要意义。

人社部表示，下一步将持续推进企业职工基本养老保险全国统筹，开展省级政府养老保险工作考核，积极发展第三支柱养老保险，全面推开个人养老金制度，提高覆盖率和缴费水平。健全城乡居民养老保险制度，稳步推动更多有条件的集体经济组织等对参保人缴费给予补助，鼓励多缴多得、长缴多得。

社保体系是人民生活的安全网和社会运行的稳定器。在增强社保可及性方面，人社部门计划将更多的人群纳入覆盖范围。将聚焦新业态就业人员、灵活就业人员、农民工等重点群体，完善参保政策措施，使参保人数增长、结构优化、费率与待遇水平相适应，推进解决“漏保”“脱保”“断保”问题。新闻链接