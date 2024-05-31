积极管理血压，减少靶器官损害（名医讲堂）

高血压是心血管疾病最重要的危险因素。在我们看不见的地方，高血压正在人体血管中“肆虐”。

人体动脉血管结构分为三层，最里面一层称为血管内皮，在正常动脉中，血管内皮很光滑，血液可以迅速、顺畅地流动。不过，血管内皮非常脆弱，很多因素会导致血管内皮损伤。高血压，就是其中一个重要因素。随着血压升高，血流对血管壁的冲击力加大，如果血压持续在高水平状态，血管内皮会由于承受压力过大而受损，出现瘢痕样增生，血管弹性降低。高血压会导致血浆中的血脂在内皮损伤处沉积，同时，还会引发血管炎症反应，最终导致血管动脉粥样硬化。

高血压不是损害某条血管，而是对全身所有血管进行持续性损害，造成靶器官损害，常见的靶器官损害有以下几类：

高血压损伤心脏。高血压会导致动脉粥样硬化，当动脉粥样硬化发生在冠状动脉，可造成冠状动脉狭窄，引起心肌缺血，导致冠心病。另外，长期血压增高会使心脏负担逐渐加重，心室需要用更大的力气泵出血液，久而久之，心室肥厚扩张，形成左心室肥大。由于心肌结构改变，还可能出现二尖瓣反流、主动脉瓣反流、心脏泵血功能降低等情况，从而一步步发展为心力衰竭。

高血压损伤大脑。高血压也可能造成颅内动脉粥样硬化，引起颅内动脉狭窄，导致短暂脑缺血发作。一旦动脉粥样斑块破裂，血栓形成，堵塞脑血管，会导致缺血性脑卒中，也就是脑梗死。与高血压更为密切的脑血管病，是出血性脑卒中，也就是脑出血。长期处于高血压状态，脑动脉逐渐硬化变脆，容易发生血管破裂，造成脑出血。

高血压损伤肾脏。高血压持续5—10年可出现肾损害，也就是高血压肾病。人体肾脏满布血管，当血压升高，会导致血管壁越来越厚，血管腔越来越小。随之，肾脏血流减少，体内毒素滤出减少，肾脏可能出现缺血性萎缩，甚至可能进展为尿毒症。

高血压损伤眼睛。高血压可损害眼底动脉，造成视网膜小动脉硬化、视网膜水肿、出血和渗出等，导致视力下降，严重者甚至可能失明。

因此，我们不能只看到血压数值升高的表象，还要了解它对全身靶器官的损害。积极管理和控制高血压，不仅是为了降低血压数值，更是为了延缓和预防高血压的靶器官损害。

目前，治疗高血压的主要方法是长期药物治疗配合日常生活方式调整。绝大多数原发性高血压患者，都需要终身服用降压药，不能随意停药。高血压患者坚持长期服药，不仅是为了保持血压正常，更重要的是预防心肌梗死、脑梗死等并发症，延长健康寿命。

（作者为北京大学人民医院心血管内科主任医师）

《 人民日报 》（ 2024年05月31日 19 版）