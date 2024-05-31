惩治“靠医吃医”，严打“号贩子”

本报北京电 （记者王美华）近日，国家卫健委等14部门联合印发2024年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点的通知。通知提出，切实维护医保基金安全，聚焦“名院”“名医”等医疗机构的“关键少数”和关键岗位人员管理，重点惩治“靠医吃医”、收受供应商回扣等问题，严厉打击非法回收药品、“医托”、“号贩子”等违法违规行为。

通知提出，今年将持续规范医药生产流通秩序，常态化制度化开展药品和高值医用耗材集中带量采购，完善各级医疗机构医疗设备采购政策；聚焦关键环节，紧盯项目招采、目录编制、价格确定、项目申请、新药申报、回款结算等权力集中、资金密集、资源富集的医药领域风险，保持治理高压态势。

关于集中整治群众身边不正之风和腐败问题，通知要求，落实公立医院党委领导下的院长负责制，压实医疗机构内部管理主体责任，保障患者就诊过程中的合理检查、合理用药、合理治疗、规范收费；聚焦“名院”“名医”等医疗机构的“关键少数”和关键岗位人员管理，重点惩治本人或指使亲友，利用经商办企业“靠医吃医”、收受供应商回扣等问题。

通知要求，坚决纠治行业乱象。一方面，各部门将加强监督执法，打击不法行为，强化医疗监督跨部门联合执法，重点关注辅助生殖、医学检验、健康体检、医疗美容、互联网医疗等领域的违法违规问题；另一方面，规范直播带货，净化网络环境，加大对涉医网络直播带货、信息内容、传播秩序等的监管力度，持续压实网站平台主体责任，不断完善健全治理涉医网络直播联合处置工作机制。

此外，通知提出，切实维护医保基金安全，强化医保基金监管，保持打击欺诈骗保高压态势；完善价格治理，持续推动医保支付方式改革。