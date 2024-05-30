我国力争到2025年超七成二级以上中医医院设置康复科

新华社北京5月30日电 记者30日从国家中医药管理局获悉，为加快推动中医医院（含中西医结合医院、少数民族医医院）康复科高质量发展，满足人民群众不断增长的中医药康复服务需求，国家中医药管理局日前发文提出八项举措加强中医医院康复科建设，要求到2025年二级以上中医医院康复科设置比例达到70%以上。

根据国家中医药管理局关于进一步加强中医医院康复科建设的通知，有条件的二级以上中医医院应当按照《中医医院康复科推荐配置标准》设置康复科，三级中医医院应设置康复科病房和门诊。

在疾病预防、治疗、康复等方面，中医药显现出独特优势。通知要求，中医医院康复科要充分发挥针灸、推拿等中医康复技术优势，在疾病急性期促进功能提升与恢复，在慢性病诊疗中促进防治重心前移。开展中医康复方案和技术规范研究，推广使用心脑血管病、糖尿病等慢性病和伤残等中医康复方案和技术指南。

同时，通知提出，中医医院要结合院内发展重点和优势专科，探索中西医紧密协作的康复服务模式，将中医康复纳入院内会诊、多学科诊疗等管理制度，将康复理念贯穿于医疗服务各环节。促进中药、针灸、推拿等中医康复技术方法和现代康复技术、中华传统体育的相互融合，找准针灸、推拿等手段的切入点和介入时机，积极探索早期介入，为患者制定实施全流程、个性化的康复方案。

为满足群众多样化、多层次的健康服务需求，通知还鼓励通过“互联网+中医康复服务”、家庭病床、上门巡诊等方式推动中医康复技术进社区、进农村、进家庭，为有迫切康复服务需求的人群提供居家中医康复医疗、指导等服务。