直播预告：高质量党建引领公立医院高质量发展

为助力公立医院开展党建工作，加强党建工作经验交流与分享，由国家卫健委全国医院党建工作指导委员会办公室指导的公立医院党建栏目《书记来了》在人民好医生上线，邀请全国公立三甲医院党委书记做客栏目，畅谈党建心得与经验。

建设患者放心、人民满意的医院是公立医院的使命。县级医院应如何立足自身发展阶段探索专科建设途径，打造特色医疗？在党建引领临床专科高质量建设过程中有哪些创新举措？5月29日14:00至15:00浙江省长兴县中医院党委书记胡国强将做客《书记来了》，敬请关注。

专家简介：

胡国强，主任医师，现任长兴县中医院医共体集团、长兴县中医院党委书记。兼任全国县级医院品质管理联盟常务委员，浙江省医学会呼吸感染诊治联盟常务委员、浙江省医师学会重症分会委员、湖州市呼吸与危重症医学专业委员会副主任委员、湖州市重症医学专业委员会副主任委员等职。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医直播互动，请关注人民好医生APP

直播在人民好医生App进行，请扫描二维码下载或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端收看。

重要提示：人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。