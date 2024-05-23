抹茶漱口水能抑制牙周炎细菌

科技日报讯 （记者张佳欣）据最新一期开放获取的美国微生物学会期刊《微生物学谱》报道，日本研究人员发现，在实验室研究中，抹茶抑制了牙龈假单胞菌的生长。此外，在一项涉及45名牙周炎患者的临床研究中，使用抹茶漱口水的人唾液样本中牙龈假单胞菌水平明显降低。

抹茶是一种研磨得很细的绿茶粉。长期以来，科学家一直在研究抹茶对细菌、真菌和病毒的潜在抑制作用。

来自日本大学松户齿学部、日本国立感染症研究所和其他机构的研究人员进行了一系列体外实验，以测试抹茶溶液对16种口腔细菌的作用，其中包括3种牙龈假单胞菌。在2小时内，几乎所有培养的牙龈假单胞菌细胞都被抹茶提取物杀死；4小时后，所有细菌细胞全部死亡。这些发现表明抹茶对病原体具有杀菌活性。

然后，研究人员招募了45名被诊断为慢性牙周炎的人进行后续临床研究。患者被随机分成3组：第一组使用大麦茶漱口水，第二组使用抹茶提取物漱口水，第三组使用含有洋甘菊提取物的漱口水。研究人员在干预前后采集唾液样本，进行聚合酶链式反应分析，并指示参与者每天漱口两次。

分析显示，使用抹茶漱口水的患者牙龈假单胞菌水平显著降低，而其他两组患者没有表现出这种变化。