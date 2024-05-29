糖尿病患者治疗后血糖不达标如何破？专家提出复方制剂路径

记者27日获悉，在上海举行的2024年内分泌代谢疾病前沿进展论坛上，一项关于当今糖尿病患者的血糖管理调研结果显示，超过半数糖尿病患者治疗后空腹血糖、餐后血糖均不达标。

南京鼓楼医院内分泌代谢病医学中心主任朱大龙教授接受采访时表示：“正常血糖值范围，好比相对平静的海平面。如果空腹血糖和餐后血糖长期控制不佳，呈‘双高’态势，各个器官就会长期浸泡在水涨船高的‘糖海’中，还会受到餐后血糖高的‘糖浪’冲击，肾脏、心血管、眼、神经等组织和器官损害及并发症由此产生，甚至威胁生命。”

据悉，本次调研旨在了解当今糖尿病患者血糖管理的现状及其深层原因，为医患共管提供数据支持。

调查显示，大众对于糖尿病的认知显著提升。调研显示，超30%受访者对疾病知识有深度了解，包括血糖标准值等指标信息，以及引起空腹血糖、餐后血糖高等生活习惯认知，70%以上的被调研者也愿意与家人分享血糖报告和控制情况，体现了一定程度的疾病管理意识与意愿。

本次调研还显示，超过56%的糖尿病患者使用两种以上治疗手段。由于低血糖、体重增加等副作用以及使用繁复、难于携带等因素，导致患者对治疗耐受性低、依从性差。约30%受访者期待轻松简单的“新型”管理方式。因此，探索一种适合中国饮食特点、符合当今快节奏生活的血糖管理升级版，确有必要。

在采访中，朱大龙教授认为：“针对当前糖尿病管理痛点，复方制剂或可破解血糖’双高’难题。”他解释，一方面，基础胰岛素模拟人体生理基础胰岛素分泌，平稳控制全天基础血糖；另一方面， GLP-1RA(GLP-1受体激动剂)根据进餐时血糖升高程度相应地促进胰岛素分泌，降低血糖波峰，同时延缓胃排空，控制食欲，加强三餐后血糖控制。他希望：“两者协同，双效解决双高。”

朱大龙教授表示，血糖管理是多维度，包括积极学习糖尿病管理知识、谨遵医嘱定期监测以及家庭在运动、饮食方面的支持等。医患双方，应不断探索适合个体的血糖管理模式，不仅让患者轻松简便管理血糖，更能帮助实现综合获益，活出精彩。