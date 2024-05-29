旧石器时代人类幼儿也有压力？

根据新一期《科学报告》发表的研究，尼安德特儿童（生活在40万至4万年前）和旧石器时代晚期（5万至1.2万年前）的现代人类幼儿，面对的幼年压力水平可能是相似的，但面对压力时他们所处的发育阶段可能并不相同。研究团队认为，这些发现可能反映了这两个时期的人在照料儿童和其他行为策略上的差异。

德国图宾根大学研究团队此次分析了423颗尼安德特人牙齿（来自74名尼安德特人）和444颗旧石器时代晚期的人类牙齿（来自102名智人）的牙釉质。他们比较了二者变薄牙釉质上的横沟。过往研究表明，这些横沟可能与幼年时期的压力（如疾病、感染、营养不良、营养匮乏和创伤）有关。

研究团队发现，尼安德特人和旧石器时代晚期的现代人类，牙齿出现牙釉质缺陷的总体可能性相似，但这两个人种出现这些缺陷的发育阶段不同。旧石器时代晚期人类中，牙釉质缺陷更有可能出现在预估断奶年龄（1岁至3岁之间），而非预估断奶期之后；在尼安德特人中，牙釉质缺陷更可能在预估断奶期（约1岁）开始出现，在断奶后时期达到巅峰（2岁至4岁之间），随后减少。

研究团队假定，旧石器时代人类幼儿遭受的断奶期压力，可能是由能量需求升高导致的营养不良风险造成的。他们提出，旧石器时代晚期的人类可能在断奶之后通过一些策略降低了幼儿发育压力，例如鼓励幼儿依靠父母、更高效地利用资源以及向幼儿提供食物。他们认为，尼安德特人可能没有使用这些策略，这或许是现代人类相比尼安德特人更具长期生存优势的原因。