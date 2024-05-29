AI能有效识别绝大多数癌症扩散患者

据物理学家组织网5月25日报道，美国科学家开发出一款新型人工智能（AI）工具，利用其分析磁共振成像（MRI）数据，以检测手臂下的淋巴结中是否存在乳腺癌细胞。临床实验结果显示，AI能正确识别出95%的癌症扩散患者，同时让51%的手术活检变得不再必要。相关论文发表于最近的《放射学：癌症成像》杂志。

研究负责人、得克萨斯大学西南医学中心乳腺成像研究主任巴萨克·多根博士解释说，大多数乳腺癌患者死亡的原因在于癌症扩散到其他地方。乳腺癌通常首先扩散到腋窝淋巴结，所以发现扩散到淋巴结的乳腺癌细胞对于指导治疗决策至关重要，但传统成像技术灵敏度不够，难以有效检出癌细胞。MRI检查或穿刺发现良性病变的患者通常必须接受手术性淋巴结活检，因为这些检查可能会错过已经大量扩散的癌细胞。

鉴于此，研究团队开发出一款AI工具，并利用MRI扫描数据对AI工具进行了训练。

这些数据来自350名已知淋巴结中有癌细胞的新确诊乳腺癌患者。测试表明，他们的AI在识别这些患者方面的表现明显优于仅使用MRI或超声波的人类医生。

多根表示，这是一个重要进步，因为手术性活组织检查有副作用和风险。在进行常规MRI的过程中使用该AI工具，能提高医生排除淋巴结中癌细胞的能力，在提高临床检查准确性的同时降低了风险。