中国消费者协会27日发布的《中国消费者权益保护状况年度报告（2023）》显示，2023年我国消费者权益保护在立法、行政、司法以及社会各方面取得了显著成绩，消费维权社会共治水平持续提升。2023年，全国消协组织共受理消费者投诉132.85万件，解决112.74万件，投诉解决率84.86%，为消费者挽回经济损失13.7亿元。

报告显示，2023年，平台经济等新业态、新模式不断发展，数字消费、绿色消费、健康消费、文娱消费等成为消费热点。现阶段，新型消费发展方兴未艾，增长空间较大，壮大新的消费增长点，重点工作是激发新型消费活力，积极培育智能家居、文娱旅游、国货“潮品”等消费领域。为此，一方面应提升新型消费的服务质量，确保消费安全；另一方面要加大新型消费的公共基础设施投入和政策支持力度，保障消费者享受便捷、高效的消费。

此外，当前我国消费者权益保护工作仍存在一些突出问题：金融领域消费信用相关立法相对滞后；数字消费等新型消费领域消费者权益保护制度供给仍显不足；预制菜等新型食品生产经营模式需加紧规范；黑机构、黑医生导致“美容变毁容”等问题亟待健全常态化监管；数字化背景下电诈手段不断翻新；直播电商、新型网络营销等的相关法律法规和标准规范有待健全。