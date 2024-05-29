传统特色服装持续走俏（消费视窗·聚焦“新国潮”）

去年底召开的中央经济工作会议强调：“培育壮大新型消费，大力发展数字消费、绿色消费、健康消费，积极培育智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货‘潮品’等新的消费增长点。”

近年来，国货品牌创新发展，将传统元素与现代时尚巧妙融合，迭代焕发新的活力，成为新的消费热点。今日起，本版推出系列报道“聚焦‘新国潮’”，深入服装、餐饮、文创等领域体验国货“潮品”，感悟中国传统文化之美，见证中国制造、中国品牌的深厚实力。

——编 者

近年来，服饰国潮新风扑面而来。盘扣衬衫配马面裙、传统旗袍叠穿汉服半裙……这些饱含中国元素、富有传统特色的服装持续走俏，成为消费市场新亮点。服饰国货“潮品”为何流行？如何让“国潮”成为热潮？记者在多地进行了探访。

顺应消费趋势，国潮服饰销量快速增长

“真丝马面裙、宋锦马甲、盘扣上衣、香云纱衬衫……我买了许多国潮服装，节假日逛街游玩时常穿。”在江苏苏州某互联网公司工作的95后揭明霞说。

“‘新中式’美学走红的背后，是其蕴藏的数千年文化积淀之美和传统工艺传承之美。国潮服饰风靡，人们看重服饰承载的文化底蕴和审美价值。”中国棉纺织行业协会监事长朱北娜说，国潮服饰涵盖范围较广，将中国传统元素和现代时尚设计相融合，既体现传统文化又符合当代审美。

“361度紧扣国人审美观念和潮流趋势，推出‘国运长虹’‘宅兹中国’等饱含中国传统元素的产品，受到顾客青睐。”江西鹰潭天虹购物中心361度服装店店长周兴斌说。

“购物中心开业4年多来，国潮类服饰店年年增加，现在共有65家。”鹰潭天虹购物中心营销负责人吴梦娜介绍，国潮服饰业态不断丰富，款式接连出新，不仅有年轻款，还有宝宝款、妈妈款、老年款，各个年龄段的消费者都能找到称心如意的服装。今年1至4月份，商场国潮类服饰销售额同比增长10%左右。

抖音发布的《2024抖音电商女性消费趋势数据报告》显示，2023年，女性用户“新中式”国潮服饰的订单量同比提升195%，其中马面裙的订单量同比增长841%，汉服、宋锦外套、香云纱服饰的订单量增长也相当可观。快手电商数据显示，一季度，“新中式”风格商品订单量同比增长700%，其中汉服品类商品订单量同比增长近300%，马面裙商品订单量同比增长超40倍。

顺应消费趋势，各地区各部门和行业协会、电商平台等加大对国潮服饰产业培育支持力度。4月，工业和信息化部办公厅、商务部办公厅发出《关于开展2024“三品”全国行活动的通知》，提出“支持电商平台发掘培育智能家居、国货‘潮品’等新消费增长点，组织开展‘国潮大赛’、国货优品促销等活动”。四川成都市经信局等相关部门积极推动传统服装服饰产业向时尚产业转型升级，在设计、品牌、制造、营销等方面探索推出一系列支持创新发展举措；同时，秉承传承与创新的理念，着力打造新“十二月市”消费品牌，让消费者在丰富的文化体验中享受购物乐趣。

创新发展，以优质供给促进消费升级

国潮服饰消费旺盛，离不开供给侧的加速创新。

波司登品牌创始人、集团董事局主席兼总裁高德康认为，近年来，众多纺织服装企业和品牌持续创新探索，推动优秀传统文化创新性发展和转化，将东方美学、非物质文化遗产应用在服装文化中，不仅得到广大消费者认可，也引领了行业创新发展方向。许多经营主体挖掘传统文化价值，升级工艺技术，加强品牌跨界合作，创新消费场景，不断以优质供给促进消费升级。

——新设计让传统技艺融合时尚创意。

初夏，走进四川成都sheme匠心工坊，舒适凉爽的工作空间内，嗒嗒声此起彼伏，工匠们坐在操作台前，专注地手拿针线，将零散的皮料变成一双双精美的鞋面。

“作为一家拥有自主知识产权，集设计、生产、销售于一体的中国原创文化设计鞋履品牌，我们积极从中国传统文化中汲取创作灵感，在设计中加入大量的国风元素。同时，坚持研究非遗蜀绣针法的现代制作工艺，将传统技艺融合于时尚创意，用时尚的方式演绎、传承中国文化。”sheme创始人刘琼英说。

“国潮服饰要求在传统与现代、经典与流行之间找到平衡点，在兼收并蓄中守正创新，既彰显民族特色，又呈现世界风范。”高德康介绍，2023年，波司登在意大利举办中国品牌首秀。“公司多次与国际知名设计师联名合作，推动传统文化与国潮风尚、国际时尚融合发展。”

——新科技激发行业发展新动能。

在苏州上久楷丝绸科技文化有限公司生产线上，一匹匹色泽华丽、图案精致的宋锦面料陆续下线。

“随着国潮服饰流行，我们加大科技创新，通过电子提花机等现代工艺，实现宋锦的机器织造。我们研发出弹力宋锦，面料的抗皱性、显色度和舒适度显著提升，产品备受年轻人喜爱，3月份公司收到的订单工期就已排到年底。”上久楷公司董事长吴建华说，公司计划与苏州博物馆、故宫博物院等单位推出联名款，让更多人感受传统非遗的魅力。

——新业态推动文旅商融合发展。

国潮服饰的热度，已从商品延伸至服务体验。美团、大众点评数据显示，5月以来，以汉服写真、新中式写真等为代表的国潮服饰写真搜索量同比增长超50%，相关评论量增长超320%，汉服旅拍新玩法受到众多年轻人追捧。洛阳汉服、泉州簪花、邯郸战国袍等沉浸式国潮服饰“旅行换装”体验热度高涨，并带动汉服体验馆等实体商业蓬勃发展。

补短板、扬优势，释放国潮服饰更大潜力

山东聊城高新区科技产业园区的慢设计服装有限公司生产车间，一派繁忙景象：裁剪工动作麻利，制作工飞针穿线，质检工认真检验，包装工精心熨烫，直播间主播热情介绍产品……“我们推出的‘慢系列’理念婴儿装，采用纯棉等优质原材料，融入诸多传统文化元素，健康、舒适、实用、时尚，市场反响良好。进入销售旺季，公司全天候发货，每天出货达1.2万余件套。”慢设计公司负责人朱敬云说。

朱敬云介绍，在聊城高新区市场监管部门的引导下，公司不断完善质量体系建设，实现系列产品“同线同标同质”发展。同时，促进优秀文化与国潮风尚融合，加大自主品牌培育力度，大力推进品牌化发展，有效拓展了国内消费市场。

专家表示，各方要协同发力，补短板、扬优势，释放国潮服饰更大潜力。

打造良好市场环境，加强对优秀传统文化，尤其是纺织非遗的保护与开发。把非遗技艺与市场需求结合起来，在设计制作、市场推广等方面加大创新力度，提升传承力和创新力。各地可立足区域服饰产业特色，通过专场促销、专业巡展等方式促进供需精准对接，激发消费活力。

生产企业、流通企业、行业协会等要加强合作，强化产业链协同，推动标准制定。业内人士认为，国潮服饰从业者要深入挖掘传统文化，增强消费者的文化体验和品牌认同感，提升品牌附加值。打造完整产业链，采用柔性制造、敏捷供应链等新模式，满足消费者个性化定制需求。树牢品质至上理念，提升自主创新能力，持续发力新面料、新工艺、新设计、新标准的开发和应用，强化和国际设计机构、高等院校等联合创新，以高质量供给推动“国潮”成为热潮。

《 人民日报 》（ 2024年05月29日 19 版）