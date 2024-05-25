多地推进家电以旧换新 “新”如何保障？“旧”去哪儿？

家电以旧换新相关政策措施实施以来，效果如何？记者近期在重庆、广东、湖北等地调研了解到，地方政府、家电企业、销售平台等推出形式多样的以旧换新活动，让消费者换得了“新”、收得走“旧”，以旧换新的政策效应初显。

实惠安心 换新有保障

重庆京东电器超级体验店内，顾客游女士准备换掉家中用了快10年的老空调，“越环保、越节能的家电补贴越高，这台一级能效的立柜空调要9000多元，享受最高20%的补贴，可优惠近2000元。”

“买新机有优惠，换旧机还有补贴。”走进武汉市江汉区工贸家电航空路店，现场导购员告诉记者，“空调柜机回收，最高可获500元的企业换新补贴，购置价格达到1000元以上的新机，还可享受政府消费券补贴。”

为推动绿色智能家电家居以旧换新，武汉市本轮共投入财政资金3000万元，发放绿色智能家电家居以旧换新补贴券。

新一轮以旧换新政策加持下，多地出方案、配资金、给政策，推进家电以旧换新深入开展。

重庆印发《“爱尚重庆”消费品以旧换新实施方案》，预计形成超20亿元的以旧换新政策补贴规模；广东省财政首轮安排3.7亿元资金支持开展消费品以旧换新活动；湖北力争今年实现家电以旧换新100万台……

相关企业也行动起来。换新，不仅有价格上的实惠，更有服务上的保障。

提供免费上门空调清洗、热水器检测、衣物洗护……不久前，一场“以旧换新进社区”活动在重庆两江新区寸滩街道各社区内举行。

“以服务带动以旧换新政策宣传，一周时间就吸引了180多个客户到店参与以旧换新活动。”京东五星电器集团重庆分公司副总经理田昊宸说，自4月下旬启动以旧换新活动以来，超级体验店销售额同比增长近50%。

一些商家还延长了服务链条。重庆盈沣家电销售有限公司总经理张一举说：“消费者只需下单，我们提供送新、拆旧、装新、收旧一站式服务。”

绿色高效 收旧更顺畅

家住重庆渝北区的市民黄夏全打开手机小程序“城鱼回收”，一键下单预约旧空调回收，不到2个小时，工作人员便上门进行了旧机拆解和回收，经过评估，他家用了7年的空调最终以300元价格回收。

对消费者而言，除了可以到实体店以旧换新，还可以通过线上平台，足不出户网络下单实现旧家电回收。

“新一轮政策特别强调回收流通网络建设。”“城鱼回收”运营企业益信科技有限公司负责人告诉记者，企业所在的重庆两江新区，对回收企业按其今年1月至9月实际投入的20%给予奖补，帮助企业搭建流通网络。

回收后的旧家电将如何处置？

走进武汉格林循环电子废弃物处置有限公司，占地658亩的工厂里，一台台废旧冰箱、电视机正被陆续称重、分类、贴上二维码。

“冰箱门封条、线路板等元器件会被拆解，箱体内部的制冷剂同步回收，废塑料和金属进入再利用循环。”武汉格林循环电子废弃物处置有限公司回收总监何超超介绍，为应对新一轮家电以旧换新可能带来的老旧家电报废潮，当前工厂正通过完善分选体系，不断提升废塑料的处理效率。

在美的集团的回收服务网络里，每台被回收的旧机都会生成唯一条码，从上门、物流运输、仓储，到拆解、报废等各环节，绿色回收全程可追溯。

“上门拆旧后旧机经过分拣，将被送至国家授权的绿色拆解企业，经过规范的拆解处理，实现资源的再生再利用。”美的集团可持续发展与绿色回收负责人殷胜说。

成效初显 仍需持续发力

商务部最新数据显示，4月份家电和家具网络销售额同比分别增长9.3%、12.2%，较3月份加快2.3个、3.2个百分点。家电以旧换新政策效应已初步显现。

主要电商平台的数据也是一个印证。4月份，家电以旧换新销售额同比增长49.3%，绿色智能家电下乡销售额同比增长13.85%。

“此前活动的规模和促销力度都不及今年。”湖北苏宁易购门店经营部运营总监樊祥钟说，以往企业自己做以旧换新活动，大量资金用在营销推广，现在有政府补贴政策，降低了企业成本，也提升了优惠力度，消费者积极性更高。

业内人士认为，推进家电以旧换新，消费者可以实现产品升级得实惠，家电企业扩大销量促生产，回收端绿色环保推动资源再生利用，可谓一举多得。

“家电产业作为我国万亿级产业，体量巨大。”殷胜说，2023年我国主要品类家电保有量超过30亿台，而家电产品的生命周期普遍为8年至10年，相当一部分已经“超期服役”，更新需求进入集中释放期。

武汉家电商业协会会长舒志伟表示，整体看本轮家电以旧换新仍处于起步阶段，消费端还需要一个政策适应过程，但前景十分值得期待。

商务部表示，下一步，将鼓励各地出台并落实惠民政策，进一步健全废旧家电等再生资源回收体系，打通堵点卡点，让消费者获得实实在在的便利与实惠，形成“去旧更容易、换新更愿意”的有效机制，畅通家电更新消费循环。