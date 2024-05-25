取消教工食堂，彰显师生同餐的范导价值

扣好青少年人生的第一颗纽扣，是家庭和学校共同的育人义务。育人的场所除了教室，学校食堂也是全体师生必修的大课堂。

传统的中小学食堂，习惯于让教工和学生分开用餐。这样的设计节约了教工排队打饭的时间，也避免了学生的喧哗，便于教工同事之间在用餐期间的交流。

师生食堂分设，在师生之间竖起来一道无形的墙，学生难以了解老师的用餐方式，老师也失去了一个观察学生的机会。拆掉师生用餐的围墙，应该是新时代育人改革的一个突破口。

据报道，珠海正逐步取消市直属学校教职工食堂，目前该市已有57所学校全面取消教职工食堂，推行师生“同餐同菜同价”，以往学生吃“大锅菜”、教师吃“小锅菜”的现象正在转变。

“大锅菜”和“小锅菜”变成了“一锅菜”，让中小学生提前享受到大学校园的饭菜待遇。这样的新闻在社交媒体平台上成了公共话题。

取消教工食堂如何影响师生关系，网友们各抒己见。有的称赞这个举措：“为人师表不光是一句口号，更是行动。”“老师和学生一桌吃饭，师生关系更加融洽。”也有网友表达了自己的担忧：“学生并不想吃饭放松的时刻遇到老师，同理老师也不想看到学生。”

取消教工食堂举措到底怎么样，网友们心里有杆秤。点赞，是大多数网友的态度。珠海取消教工食堂成为公共话题，在于师生同餐从家长和学生的梦想变成了现实。取消教工食堂，彰显的是师生同餐的范导价值。

学校不仅仅是知识传承的地方，也是将青少年从“萌芽状态”摆渡到成熟状态的场所。传承知识，学高方可为师；全面育人，身正才能为范。知识传承，可以通过试卷测量，品行教育，更多在于老师群体的为人师表。

为人师表的实质是行为调节。调节学生的行为，更多依靠教师的行为示范，让学生掌握无法言传的缄默知识。师生同餐，为教师范导学生提供了理想的实践场所。

师生同餐，彰显了言谈举止的范导价值。对学生来说，食堂是个“大社会”，认识的人和不认识的人同聚一堂，每个人可以根据个人的兴趣选择打饭的窗口，可以自主选择用餐的座位。在排队和吃饭期间，交流不受太多的限制，轻松自在的环境，适合展示各自的自然状态。不过，大声喧哗、不拘小节之类，可能会放大学生的任性。

随着教工食堂取消，师生同餐会让学生有更多“禁忌”，如果不注意个人的言谈举止，一旦被自己的老师撞上，可能就要被批评。同样，师生同餐，老师们也要注意个人的形象，用得体的方式调节学生在公共场所的行为方式。

师生同餐，彰显了规则意识的范导价值。师生同餐，可以看作是一门全校师生共修的规则意识普及教育课程。学校的每一个食堂，都成了另一种意义上的“大课堂”，早中晚用餐时间，也是规则意识普及教育“开课”的时间。在公共场合应该遵守什么样的秩序，通过师生同餐，让更多的中小学生接受无形的规则教育。

规则意识不是借助批评就可以完成教导的，这种意识的启蒙和培育，还在于教师群体的以身作则。师生同餐，如何做到师生相互尊重，如何跟打饭的师傅交谈、领取餐盘和收拾餐桌，如何在拥挤的空间对陌生人谦让，这样的“潜规则”不是天生的，需要家长和老师反复示范，调节不遵循公共秩序的不良习惯，塑造中小学生的规则意识。

师生同餐，彰显了校园文化的范导价值。每个学校都有自己的校训，校训是用来塑造学生观念、调节学生行为的准则。比如，湖南岳阳平江中学的校训“向前看，改旧误，只创造，毋剽窃”，倡导学生不断修正自己的行为过失，不断追求创造。这样的校训，也成就了学校独特的校园文化。

学生对校训的理解是朦胧的，师生同餐，老师们有机会把本校的校训实践应用到用餐中。老师们对校训的理解不同，创造性应用的方式不同，通过公共场所的实践示范，让学生根据他们的审美趣味选择可以模仿的对象。通过这样的“实践教学”，既调节了学生的文明行为，也创造着学校的食堂文化。

推行教育改革，未必一定要是轰轰烈烈的“大举动”。像珠海取消教工食堂这样的“小规定”，同样可以起到教化学生的特殊作用。希望更多地方参考尝试珠海的做法，让学生从师生同餐中受到潜移默化的教导。