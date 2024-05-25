体检发现甲状腺结节看什么科？专家给出解答

5月25日是世界甲状腺日，旨在提醒公众关注甲状腺健康。甲状腺是人体最大的内分泌腺，对新陈代谢和生长发育都具有重要的调节功能。不少人在体检中会发现甲状腺结节甚至钙化。什么情况应尽快就医？该去什么科室？相关专家给出解答。

“40岁以上人群进行颈部超声检查，约30%都会发现甲状腺结节，很多来就医的患者都拿着体检报告。”北京大学第三医院普通外科主任医师宋世兵说，甲状腺结节绝大部分为良性，患者在重视的同时不必过于焦虑。

宋世兵提示，如果体检发现以下情况，应尽快就医：根据影像检查报告对甲状腺结节进行的分级，4A、4B及以上的结节需尽快排查；如果体检报告显示结节边界不清、低回声，或者结节大小已超过1厘米等情况，应及时就医；沙砾样的点状钙化（微钙化）通常风险较高。

发现甲状腺疾病应该看什么科？受访专家建议，如果体检发现甲状腺结节、钙化，怀疑有肿瘤的可能，一般建议到普通外科就医，有的医院还会细分出甲状腺外科，也有的医院归入头颈外科。如果患者主要怀疑甲状腺的功能问题，如甲亢、甲减等，一般首先推荐去内分泌科就诊。

“甲状腺癌起病隐匿，往往没有明显症状，排查主要靠颈部超声检查。”宋世兵提示，尽管经过规范治疗后，甲状腺癌患者的五年生存率很高，但不要因为“懒癌”等说法就掉以轻心，仍有部分患者会发生淋巴结转移、骨转移等情况，对于有甲状腺恶性病变的患者，一定要遵医嘱进行规范治疗与复查。