越来越多非洲青年爱上中国茶

在北京奥林匹克塔四号塔举行的“茶和天下 对话非洲”国际茶日文化交流活动现场，两名非洲青年品尝中国茶。

于昕航摄

扫码观看短视频

以茶会友，作为中国人延承千年的待客之道，正在成为不少非洲人尤其是年轻群体热衷的一种新风尚。

“茶让来自不同国家的人们走近彼此。就像今天，我们聚在一起，边喝茶边交流。茶不仅是一种饮品，更是一座促进中非交流的桥梁。”在5月21日中国国家创新与发展战略研究会（以下简称国创会）举办的“茶和天下 对话非洲”国际茶日文化交流活动上，苏丹青年巴达伟用一口流利的中文，向本报记者分享了他对中国茶的喜爱。

喝中国茶在非洲日渐流行

“红茶、绿茶、黄茶、白茶……”和记者聊起自己熟悉的中国茶叶品种，来自尼日利亚的北京外国语大学博士生李明诚如数家珍，他还介绍了自己结合家乡的饮茶习惯独创的一套泡茶方法：“我最常喝的是中国的红茶。中午或晚上，我一般会喝红茶，再加入一些蜂蜜。”

和李明诚一样，乍得青年阿杜姆也是一名中国茶爱好者。阿杜姆目前在中国石油大学（北京）学习。日常忙碌之余，喝一杯清淡的中国茶，放松身心，是他来华之后养成的新习惯。“中国茶不加糖，口感和我们国家的茶有一些不同。我最喜欢喝中国茶。”阿杜姆说，在乍得，喝中国茶在年轻群体中越来越流行，许多当地青年不仅会在早餐时喝一杯中国茶，还很喜欢中国以茶会友的茶文化，常常边喝茶边分享生活点滴。

在“茶和天下 对话非洲”国际茶日文化交流活动现场，像李明诚、阿杜姆这样喜爱中国茶的非洲人还有许多。活动当天，来自多个非洲国家的驻华外交官和留学生与中国各界嘉宾相聚一堂，闻茶香、品茶味、赏茶道，共享一场茶文化盛宴。

加纳青年阿博介绍，自己与中国茶结缘始自中国朋友赠送的一包茉莉花茶，馥郁的茶香深深吸引了他。后来，在中国传统文化课上，他学习了茶文化，对中国茶有了更深入的了解。他打算下次回加纳时，带一些中国的茶叶和茶具，作为礼物送给亲朋好友。

近年来，随着中非贸易日渐密切，中国茶叶在非洲国家走俏。目前，非洲已成为中国茶叶的重要市场。中国海关数据显示，2023年，中国茶叶出口量为36.75万吨，出口额达17.39亿美元。中国农业国际合作促进会茶产业分会数据显示，2023年中国茶叶出口量前十位的国家和地区中，有7个非洲国家。

“在尼日利亚，许多年轻人喜欢中国茶。去年我回国前，我的哥哥姐姐都让我带中国茶回去。”李明诚说。

在“茶咖对话”中增进交流

品尝岩茶和时下流行的冷泡茶，欣赏唐代煎茶、宋代点茶等茶道表演，聆听中国茶文化的“来龙去脉”……在“茶和天下 对话非洲”国际茶日文化交流活动中，非洲宾客全方位体验了中国茶文化的魅力。

巴达伟告诉记者，高中时，他主要通过看中国电影、学习中文来认识中国。现在，中国茶成为一座新的桥梁，让他更加深入地走进中国。在他的家里，存放着中国朋友赠送的各种各样的茶叶。“中国茶让我结交了更多中国朋友，也对中国文化有了更多了解。”

国创会副会长王晓鸣表示，茶起源于中国，盛行于世界。作为中国特殊的文化符号，茶已经融入了中华民族的日常生活，不单是解渴之物，更是中国人追求内心平和、修身养性的精神寄托。同时，茶也是跨越国界的文化桥梁，随着陆上丝绸之路和海上丝绸之路的延伸，成为连接东西方的重要媒介。如今，小小一片茶叶既体现出中国古人的智慧与风雅，也见证了新时代中国为世界繁荣稳定贡献的中国智慧和力量。

2019年，联合国大会通过决议，将每年5月21日定为“国际茶日”，以赞美茶叶的经济、社会和文化价值，促进全球农业的可持续发展。这是以中国为主的产茶国家首次成功推动设立的农业领域国际性节日。

“近年来，我们在非洲国家举办各类推广中华文化的活动时，介绍中国茶文化总是重要内容。中非青年在茶香中了解彼此的文化和历史，建立起深厚的友谊与信任。”中非青年联合会创始人周烨凡向记者介绍，中国国内茶产品不断创新，不仅在包装上突出国潮特色，还推出了适合携带的小包装，更符合年轻人的需求，也更好激发了非洲青年对中国茶文化的兴趣。

活动现场，多名非洲青年在品尝中国茶的同时，也分享了非洲咖啡的文化底蕴。在一场别具特色的“茶咖对话”中，两种古老饮品文化的交融碰撞，引发了中非嘉宾的热烈讨论。

马达加斯加驻华政务参赞安帝联表示，茶已成为中国文化的重要载体。茶的清香温暖代表了和平与友谊。咖啡是非洲大陆的宝贵资源，其醇厚风味给人们带来无尽活力。茶和咖啡代表了中非文化，都发挥着重要的桥梁作用，希望中非在“茶咖对话”中进一步推进经贸和各领域合作交流。