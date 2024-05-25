专家：要重视中青年专家培养 为肝胆肿瘤防治领域注入新生力量

近日，2024“人民好医生·金山茶花计划”肝胆肿瘤领域学术座谈在线上举行。参与专家表示，要积极探寻肝胆肿瘤领域中青年专家的培养和发展新路径，为我国癌症防控事业注入新生力量，助力癌症防控工作。

“近年来，随着医学技术的发展和国家政策的支持，肝胆肿瘤领域取得了亮眼的成绩，一些免疫治疗、靶向治疗等新的治疗方案也进入临床，为临床医生和患者提供了重要选择。”中国科学院院士、复旦大学附属中山医院院长樊嘉说，在进一步提高我国肝胆肿瘤诊疗水平过程中，研发新的治疗药物、探索新的治疗方案、优化精准个体化治疗策略至关重要。而中青年专家作为临床工作开展的中坚力量和未来学术发展的新驱动力，他们的快速成长更是肝胆学科高质量发展的基础所在。

同时，与会专家鼓励肝胆肿瘤领域中青年医务工作者要心怀患者需求，不断创新，坚持修医德、行仁术、多科普，在用优质服务增进人民健康福祉，也要积极为提高我国肝胆肿瘤患者生存水平贡献自己的力量。

据了解，人民好医生客户端将建立“金山茶花计划·临床科研创新中青年专家库”，展示各肿瘤领域中青年专家在科研、临床等方面的创新成果，并为中青年医务工作者提供学术交流服务，从而进一步促进肿瘤领域人才梯队建设，助力肿瘤防治工作高质量发展，惠及广大患者。