国家医保局：加强区域协同 做好2024年医药集中采购提质扩面

人民网北京5月21日电 （记者乔业琼）据国家医保局官网消息，为深入贯彻党中央关于药品耗材集中带量采购的部署，落实2024年《政府工作报告》“完善国家药品集中采购制度”要求，国家医保局近日印发《国家医疗保障局办公室关于加强区域协同 做好2024年医药集中采购提质扩面的通知》（以下简称《通知》）。

《通知》提出继续大力推进医药集中带量采购工作，加强区域协同，提升联盟采购规模和规范性，明确行业预期，持续巩固改革成果。主要包括以下四部分内容：

一是扩大联盟范围，形成全国联盟集中采购。在国家组织药品和高值医用耗材集中带量采购（简称“国家组织集采”）的基础上，加强区域协同，将条件具备的省级联盟采购提升为全国性联盟采购（简称“全国联采”）。全国联采要规范、高效开展，做好执行监测，增强效果；公平对待各类经营主体，严防“地方保护”。这有利于实现一地集采、全国跟进，助力全国统一大市场，降低企业重复投标成本，营造良好的营商环境。

二是加强统筹协调，合理确定采购品种。在集采品种选择上加强统筹协调，做到国家和地方互为补充。国家组织集采重点针对通过一致性评价的药品，以及聚焦价格虚高、群众反映强烈的高值医用耗材。全国联采重点覆盖国家组织集采以外品种，以及采购金额大、覆盖人群广的“大品种”，持续扩大集采覆盖面。

三是聚焦重点领域，积极推进2024年集采扩面。药品方面，开展新批次国家组织集采，做好胰岛素和前几批集采药品协议期满接续采购；重点指导湖北继续牵头中成药集采、山东牵头中药饮片集采、河南牵头国家组织集采可替代药品集采、三明联盟开展肿瘤和呼吸系统疾病用药集采等药品全国联采工作。耗材方面，国家组织开展新批次高值医用耗材集采和人工关节接续采购；重点指导江西、安徽、广东、浙江、福建、河南、河北等7省分别牵头体外诊断试剂、超声刀、结扎夹、冠脉切割球囊、血管介入等医用耗材全国联采工作。

四是完善执行机制，增强集采制度效果。强化牵头省份职能，加强采购执行；鼓励和引导村卫生室、民营医疗机构、零售药店参加集采；畅通医疗机构和中选企业问题反馈渠道，确保中选产品质量、供应、优先使用、及时回款；以集采为抓手重点提升医用耗材网采率；将集采中选结果执行情况纳入医保基金飞行检查范围。