光明乳业发布“领鲜”创新成果

5月20日，由光明乳业主办的“国民营养健康研讨会暨光明乳业领鲜创新发布会”在上海报业集团融媒体创新空间举行。发布会上，光明乳业发布三款鲜奶系列产品，并发布《中国居民营养健康认识与行为调查报告》及全民营养提升公益项目。

著名排球教练郎平出席发布会并成为光明乳业“鲜活大使”。光明乳业打响“鲜奶活性高，提升免疫力，喝光明鲜奶”的品牌新声，彰显强大科技创新实力，引领乳制品行业迈向更鲜活未来。

第十四届全国政协常委、上海市儿科医学研究所所长、中国营养学会副理事长、上海市营养学会理事长蔡威，中国保健协会副理事长兼秘书长、原国家卫健委食品安全标准与监测评估司副司长张志强，中国乳制品工业协会秘书长刘美菊，中国奶业协会副秘书长张智山，上海市健康促进委员会办公室主任、上海市卫生健康委员会副主任陆韬宏，上海报业集团副社长、澎湃新闻党委书记、董事长丁波，澎湃新闻总裁、总编辑刘永钢，光明乳业党委书记、董事长黄黎明，光明乳业党委副书记、总裁贲敏等领导出席活动，市经信委、市卫健委、市国资委等相关处室负责人及媒体代表、经销商代表等嘉宾受邀出席发布会，共同见证光明鲜活时刻。

健康中国，营养先行。光明乳业始终关注国民营养健康。发布会上，黄黎明代表光明乳业致辞。他表示，光明乳业作为扎根和成长于上海的乳制品企业，在百年发展进程中，一直致力为提升全民的营养健康水平贡献光明力量。光明乳业始终坚守“创新引领未来”的发展理念，不断探索高品质发展之路。未来，光明乳业仍将深耕“领鲜”战略，持续深耕产品创新和科技研发，继续秉持领军者的姿态，引领鲜奶行业繁荣发展，为消费者带来更鲜活营养的鲜奶选择。

丁波代表上海报业集团为发布会致欢迎辞。蔡威代表医学领域专家在致辞中表示，光明乳业的科技创新能力非常强大，作为长期从事临床营养的工作者，希望通过此次营养创新研讨，让光明品牌的影响力更上一层楼，让更多好的优质鲜奶惠及中国消费者。

随后，中国保健协会、中国乳制品工业协会、中国奶业协会等单位领导分别致辞。张志强表示，光明乳业一直以来在食品安全、产品营养质量创新发展方面有着突出成绩，此次新品的发布，是光明乳业在产品创新方面的又一次突破。刘美菊表示，作为乳制品工业协会的副理事长单位，光明乳业有着强大的科技创新能力，在行业内多次创造第一，占据领先地位。光明乳业在坚持品质与创新的同时，积极推动乳品消费的教育普及，为促进消费升级培育乳业新质生产力作出了重大的贡献。张智山表示，光明乳业历史溯源超过百年，光明品牌是名副其实的中华老字号，创新的产品、优秀的品牌、贴心的服务、绿色的发展，助力消费者健康是光明乳业的时代标签。

作为中国女排官方战略合作伙伴，中国女排队员送上了祝福视频，著名排球教练郎平更是亲临现场，为光明乳业送上美好祝愿。黄黎明代表光明乳业为郎平颁发了“光明鲜活大使”证书。郎平表示，身体健康是勇攀高峰的底气，光明鲜奶是勇往前行的保护力。她希望更多人能够选择喝更高活性的鲜奶，鲜活迎接人生每一次的挑战。

发布会现场，通过AI制作的视频全面展示了中国国民营养健康的发展历史及现状，引起了在场嘉宾的广泛关注。在鲜活大咖论坛环节，五位嘉宾围绕鲜奶营养健康、鲜奶消费趋势等话题展开深入讨论。

贲敏代表光明乳业参与论坛，她表示，光明乳业这么多年一直在坚持着新鲜的理念，走到今天光明乳业的新鲜牛奶已经达到了全国销售额的第一。光明乳业用严苛的工艺，用低强度的巴氏杀菌方式，最大程度地保留了鲜活营养物质，用坚守和深耕，把好的产品，高品质的产品带给消费者。光明乳业此次推出三款鲜奶系列新品，背后都是新质生产力驱动而生，同时也得益于科技创新技术赋能，这也是光明乳业的优势和护城河。光明品牌在长三角有较强的优势，未来也会继续深耕长三角区域，做强渠道渗透，做大市场。

新浪微博高级副总裁葛景栋表示，此次，新浪微博与光明乳业全民营养提升公益项目，邀请数十位健康领域的知名博主从专业角度为公众科普健康知识，希望从大众视角普及权威、专业的健康知识，提升公众健康素养，树立健康科普行业标杆。

复旦大学营养研究院院长、公共卫生学院教授高翔表示，乳制品作为营养丰富的食品，在人们追求健康生活的道路上扮演着重要角色，与提高心血管、代谢健康有着密不可分的关系。光明乳业作为乳制品行业标杆，产品值得信赖。

上海市消费者权益保护委员会副秘书长、澎湃新闻“新消费·新产业研究院”研究员唐健盛表示，近年来，消费者对健康消费意愿提升的同时更加注重要明白消费的意识，消费者有获取真实消费信息的权力，光明乳业活性物质上包装就是一种表率，企业应有这样的承诺和行动。

凯度消费者指数北方区总经理赵晖表示，当前，消费者更青睐具备鲜活营养元素的产品，鲜奶的购买渗透率呈现增长趋势，光明乳业凭借多年行业经验与创新，引领鲜奶行业不断向前，让消费者喝到极致新鲜奶。

发布会上，光明乳业联合澎湃新闻共同启动《中国居民营养健康认识与行为调查报告》；联合微博全国发布公民营养提升公益项目，集结媒体与行业力量，深入剖析乳制品消费趋势，从代际、地域、消费场景等多维度解析乳制品消费细节，关注国民对乳制品营养的认知水平。

同时，光明乳业携手同济大学附属养志康复医院，共同推出“预防骨质流失配方食品功效性临床研究”公益项目，旨在从临床医学的视角深入探索国民健康问题，为公众健康贡献专业力量。这些公益项目不仅展现了光明乳业作为鲜奶行业领军者的风采和实力，也彰显了其对创新和品质的不懈追求。

在发布会上，光明乳业推出新品概念片，展示出的鲜奶发展新高度备受业界关注。

在光明乳业领鲜战略的引领下，2016年，光明优倍鲜牛奶实现全国生产、全国销售，成为全国上市的鲜奶品牌，带着几代光明乳业人的奋斗和追求，开启了中国乳制品“新鲜史”的新纪元，书写了中国乳业史的“第一”和“唯一”——2017年，光明乳业启动优质乳工程，挑战行业巴氏杀菌温度，引领光明优倍鲜牛奶进入75℃杀菌新时代，此举更大程度地保留了鲜牛奶中的活性营养成分。2019年，在GAP一级认证牧场和限定奶源支持下，在乳制品国家级重点实验室赋能下，光明优倍鲜牛奶将五种活性营养物质印上产品包装，让消费者明白消费，喝上真鲜奶。2021年，光明优倍鲜牛奶成功通过“上海品牌”认证，成为获得“上海品牌”认证的鲜奶品牌，光明乳业也成为以食品通过认证的企业。

眼下，“光明优倍”已经成为中国鲜奶的代名词，未来仍将以行业引路者之姿，不断拓展中国鲜奶高质量发展之路；以品类突破者之姿，不断刷新中国鲜奶活性营养新高度；以新鲜捍卫者之姿，坚守属于中国乳业的领鲜之路。

此次发布会正值“小满”节气，象征着“小得圆满”的美好寓意。对于光明乳业而言，发布会不仅是“领鲜”战略的重要里程碑，更是对消费者健康需求的深度回应。展望未来，光明乳业将继续深耕“领鲜”战略，以科技创新为己任，以行业第一为动力，不断推出高品质产品，助力消费者提升保护力。光明乳业也将以行业领军者的姿态，不断焕发品牌新活力，为乳制品行业注入更多鲜活力量。