今日小满：饮食有讲究 切勿“大满积食”

今日，我们迎来了夏天的第二个节气——小满。天津中医药大学附属保康医院主任医师韩娟在接受采访时表示，小满时节雨水充沛、闷热潮湿，养生要重点防范湿热的伤害。

韩娟表示，饮食方面应以清淡为主，少吃油腻、麻辣等刺激性食物，特别要忌食一些肥甘滋腻、易生痰湿的食物。建议多饮白开水，常吃具有清利湿热作用的食物，如苦菜、赤小豆、冬瓜、西红柿、鸭肉等。韩娟指出，苦菜含有蛋白质、脂肪、碳水化合物以及多种无机盐、维生素等营养成分，可以清热、凉血、解毒，对疖肿、吐血、鼻出血、便秘、感冒等都有着很好的防治作用。但不是所有的人群都适宜“吃苦”，脾胃虚寒的人群应慎食苦菜。

“除了饮食清淡外，还可多喝粥、多饮汤。汤粥类富有营养又容易消化，十分适合夏季食用。”韩娟表示，平时可多喝绿豆粥、荷叶粥、赤小豆粥等，以调理脾胃，利于体内湿热的排泄。

韩娟提醒，入夏后，人的体力消耗大，进食量增多，易导致积食。因此，小满时节，要特别注意让脾胃“小满”，即七分饱，切勿“大满积食”。一旦出现腹满食积，可选择具有消食化积功效的药食两用之品，例如山楂，能消食化积、行气散瘀、化浊降脂，尤其利于消除肉食积滞。