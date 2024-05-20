有些人为何吃饱了还能进食

科技日报讯 （记者张佳欣）为什么有些人吃饱了就能轻易停止进食，而另一些人则一吃就停不住，进而可能会导致肥胖？美国西北大学的一项研究发现，其中一个原因可能在于大脑回路。大脑中两个区域之间新发现的结构性连接可能与调节进食行为有关。这些区域涉及嗅觉和行为动机。当两个大脑区域之间的联系减弱得越明显，人体质量指数（BMI）往往就越高。这项研究5月16日发表在《神经科学杂志》上。

研究人员发现了嗅结节和中脑导水管周围灰质（PAG）之间的联系。嗅结节是嗅觉皮层区域，是大脑奖励系统的一部分。PAG参与响应疼痛、威胁等负面情绪的动机行为，并可能参与抑制进食。

当饥肠辘辘时，食物的香味使人胃口大开。但当吃饱时，这种气味就不那么吸引人了。气味在引导食物摄取等动机行为方面发挥着重要作用，而反过来，嗅觉又受到饥饿程度的调节。科学家尚未完全了解嗅觉影响进食的神经机制。

西北大学范伯格医学院神经学研究助理教授周光宇表示，吃东西的欲望与食物气味的吸引力有关，但如果引导这一行为的大脑回路被扰乱，信号可能会被混淆，导致即使吃饱了，食物也还是有吸引力。当大脑中嗅结节和PAG两个区域之间的结构性联系较弱时，一个人的BMI水平就会增高。