“数字普惠”离不开适老化建设

针对数字技术适老化，我们曾做过一次调研，发现老年人反映比较突出的问题包括4个方面：在功能层面，界面设计不够友好，数字平台字号较小、子菜单过于复杂、缺乏明确的操作提示；在内容层面，偏向年轻化，老年人难以在海量信息中找到感兴趣的内容；在使用层面，学习门槛较高，新技术、新设备、新模式更新迭代速度过快，老年人难以跟上；在产业层面，针对老年用户的服务体系不够完善，部分企业参与适老化建设动力不足。

推进数字技术适老化建设，国际上有不少可供借鉴的经验。日本强调制定与实施精细化标准，确保互联网产品和服务更好适应老年人需求。欧盟各国普遍重视用户界面的设计调整，使之更符合老年人视觉和操作习惯，包括界面设计的可读性、操作的简便性等。美国注重数字生活环境的整体性改造，以便为老年人提供一个更加安全和便利的养老生活环境。韩国则实施覆盖全国的老龄友好城市计划，在媒体、社交、购物、旅游、医疗、保健、教育、养老等常见生活场景开展多领域无障碍改造专项行动。与此同时，多国都在尝试通过立法、政策引导和市场监管等多种手段推动社会各界共同参与适老化建设。

从本质上说，推进数字技术适老化建设，不仅需要解决上述具体的操作性问题，更要从理念层面深化对老年群体在数字时代定位的认识，探讨数字技术与社会包容性之间的关系。

从这个角度讲，数字技术适老化，不仅是一项举措、一场行动、一次创新，更是一种文化价值导向的反映。适老化不应只限于技术和产品层面的调整，更需强调老年人在知识传播和文化传承中的作用和地位，使他们成为社会文化生活的重要参与者，而不是数字浪潮的旁观者。实现这个目标，需要引导年轻一代正确理解和尊重老年人在数字时代的位置，激发他们成为老年人学习数字技术的帮手和伙伴。

面对老年群体在数字资源获取上的不对等现象，有关部门有必要制定相应政策和标准保障他们的权益。例如，通过立法，要求数字产品推行适老化设计，或为老年人提供特定的数字服务和使用指南。同时，强化宏观管理的引导作用，指导新媒体产品设计和服务充分考虑老年人的特殊需求。

在推动适老化建设中，还应当重视老年人的心理健康，提供正向激励，营造良好环境，帮助他们克服对新技术的恐惧，增强他们的自信心。研究表明，积极的心理状态和社会鼓励可以显著提高老年人学习新技术的动机和能力。要重视建立社会支持体系，比如充分利用公共图书馆、依托社区教育体系建立帮助中心，定期举办数字技能培训班，开展一对一辅导，同时鼓励家庭成员参与到老年人数字生活中，形成良好的代际互助、老老互助环境。

数字技术的普及程度和质量已经成为衡量一个国家现代化水平的重要指标之一。将包括老年人在内的所有群体纳入数字领域的服务范畴，这既是科技进步的客观要求，也是社会发展的必然趋势。

应该看到，数字技术适老化是一个系统工程，需要从界面设计、内容定制、教育培训、社会支持、技术创新等多个层面入手。通过跨领域合作，才有可能实现“数字普惠”，让老年人充分享受到数字生活的便利和乐趣。

（作者为上海大学医学院特聘教授、西南交通大学国际老龄科学研究院副院长）