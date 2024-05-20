接力服务助无障碍出行

盲杖在地面敲打出轻快声响，叫醒了四川成都的夏夜。晨光中，身着运动服的王克泉迈步走出家门。

54岁的老王参加了一支由视障跑者和陪跑志愿者组成的公益跑团，每周集体训练雷打不动。东安湖体育公园、兴隆湖公园、交子公园……跟着伙伴们，他跑遍“公园城市”的一座座地标。

一名视障跑者的出行，考验着公共交通的效率与温度。

跑步集合地是青龙湖公园，距离老王居住的郫都区足有40公里。坐上家人预约的出租车，老王要先前往离家最近的天和路地铁站。地铁是他常用的出行方式。

“乘车时间一个小时，中间还要换乘。地铁站内路线复杂、客流量大，一个人能行吗？”记者不禁担心。拿出手机，老王熟练拨通热线电话：“我是视障乘客，马上要到达天和路站D入口，能不能接我进站？”预约成功，他胸有成竹。

出租车停到地铁入口，正赶上身着蓝色制服的值班站长陈田野小跑着出来。“不用紧张，跟我走就好。”陈田野拉起老王的手，放进自己臂弯；老王收了盲杖，跟上陈田野的步调。

“乘客马上到，无障碍通道准备好。”乘车前的路程不远，但陈田野没闲着，对讲机响个不停。安排妥当，摘下背包过安检，查验证件进站，沿途工作人员主动帮助，老王只需配合。走上站台，记者看看时间，整个进站过程仅用了5分钟。

列车到达，陈田野为老王找位置坐好，又记下他所在的车厢与目的地。“这就跟换乘车站同事联系，安稳坐着，到站有人接你。”老王连声感谢，用力握了握手，陈田野下了车。

早在2012年，成都地铁就推出“无障碍预约服务”热线。去年8月，整合优化过的“爱心预约”乘车服务功能上线，特殊乘客及亲友可通过拨打电话、微信小程序等多种方式预约，车站工作人员则会提前至约定地点等候，提供进出站、候（乘）车等无障碍接力式服务。今年成都地铁已受理无障碍预约服务近700件。

抵达中医大省医院站，老王需要下车换乘4号线，“接力”的保安早早等在站台。“走进地铁站，工作人员一路跟随，心里踏实。”被人搀扶着，他步伐又迈得大了些，差点把记者甩在后面。

老王讲，出行得到保障，女儿鼓励自己参加跑团，他决定迈出这一步。“第一次训练只能走下3公里，后来能完成5公里慢跑，现在一周不跑个四五十公里，身上不舒坦。”把路走稳，心门跟着敞开，老王结识了很多朋友，每天有聊不完的话，脸上也常挂着笑。

说话间，列车执勤保安经过，在老王身边默默站了会儿，见他没提出需要帮助，这才继续前进。

成都地铁坚持将“运营前置”，把乘客优先理念全面融入项目建设过程中，车站无障碍电梯、卫生间配备完善，特殊人群专用通道畅行无阻，全线网车站装配“无障碍渡板”，将站台与车厢之间微小的高低差和空隙“铺平”。到达青龙湖公园附近的成都大学站，站务员护送老王走过检票闸机。出口处已经有不少跑者在等待，老王说，现在团里大多数人都会选择坐地铁参加活动。

公园内鸟鸣声阵阵，前一夜细雨刚过，花香在空气中弥漫。在草坪上热身完毕，10多名视障跑者与陪跑志愿者结好对子，准备开跑。

《 人民日报 》（ 2024年05月20日 14 版）