带动更多人关爱老年人

“上周我们去游玩，把导游发展成了志愿者。”在江西省抚州市临川区时光益站联合会的办公室里，会长胡伟热情洋溢，话语很有感染力，“走到哪里就把志愿服务的接力棒传到哪里。”

2021年，时光益站联合会成立。胡伟说：“我们想为养老服务探索一种新可能，打造一个爱心互助式公益组织，采取低龄存时间、高龄换服务的模式，实现互助养老的跨时空交换。”3年来，胡伟带领时光益站逐渐壮大：志愿者从7人发展到超2000人，从3个社区试点扩展到48个社区。截至目前，时光益站共开展志愿服务超过1万次，服务总时长累计超2万小时。

3年前，胡伟是企业高管，也是高级心理咨询师。那时他利用业余时间做公益。“我的爱好就是帮助别人，区里找我做时光益站，我知道实现理想的机会来了。”胡伟说。

令胡伟没想到的是，很多老人明确拒绝志愿服务活动。“为老人服务是好事，为什么老人会如此抵触？”胡伟带着疑惑给老人们打电话，一个接一个打，一家接一家问。

在胡伟的坚持下，老人们道出原因：志愿者来家里只闲聊，还把地板踩脏了；志愿者用扫把清理天花板的蜘蛛网，结果天花板黑了一大块；服务不要钱，怕是骗人的……这些反馈让胡伟意识到公益养老服务需要提升专业化、规范化水平，打响品牌。

为了提升服务专业度，胡伟自掏腰包购买了扫把、鞋套、抹布等家政用品，让志愿者在入户服务时使用；组织志愿者参加专业居家养老护理服务技能培训，持证上岗；将服务流程标准化：从内到外，从上到下；先用扫帚，后用拖把……“大家一起商量制定了服务细则，现在每个志愿者都能做到。”胡伟说。

在87岁的周奶奶眼里，胡伟是真把老人当家人，“我生活自理有点困难，好几年没剪过脚指甲，趾甲嵌进了肉里，脚趾也变形了，35码的脚只能穿42码的大鞋。小胡本来不知道，说要给我买鞋穿，看到了我的脚后，他二话不说就和志愿者给我修剪趾甲，足足剪了4个多小时，他们比亲人还亲。”说到动情处，老人流下了眼泪。

“理发、剪脚指甲这些我们看来很简单的小事，对一些老人而言却是难事。看到这些孤独的老人，我心里很酸楚。”胡伟说，后来越来越多人认可时光益站，老人们纷纷下订单，不少公安干警、公务员、老干部、企业职工、在校学生也加入志愿队伍。

“志愿服务既是帮助别人，也是实现自我。”胡伟不仅对公益事业有热情，还有方法，以丰富的组织管理经验让时光益站拥有了强凝聚力和高效率。

老人们的需求各不相同，志愿服务队不断拓展服务种类。会不会修水管、做艾灸，能不能找到走失的老人……胡伟根据志愿者不同的特长和职业，为他们选择适合的服务，还不断组织技能培训，设置了17支特色服务队：南丁格尔服务队、外卖小哥服务队、缝缝补补服务队、水电维修服务队等。

这些年，胡伟带着志愿者到区消防救援大队、卫生健康委等部门交流学习，志愿者们学到了不少专业知识，与此同时也有不少消防员、医务工作者自愿加入志愿者队伍。志愿服务的理念被传递到了城市的各个角落。

以前需要服务的76岁退休艺术老师林爷爷受到胡伟的感染，从被服务对象变成了志愿者。林爷爷说：“我别的不会，但会写剧本、写快板，可以成立文艺队排节目。”

“很多人都有向善助人的心”，胡伟说，“时光益站给他们提供了平台。”

收到快递，又是一面锦旗，这已经是时光益站联合会收到的第五十二面锦旗。“这是我们在零下5摄氏度的晚上帮忙找到走失老人后收到的，这面是去医院照顾独居老人……”每面锦旗背后的故事，胡伟都如数家珍，这些锦旗不仅是温暖的肯定，更是沉甸甸的责任。

《 人民日报 》（ 2024年05月20日 14 版）