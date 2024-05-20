倡导和践行文明健康生活方式

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引入国家区域医疗中心，扩大优质医疗资源供给；建设紧密型医共体，推动优质医疗资源下沉；开展人居环境整治工程，大力加强体育设施建设……云南省昆明市深入开展爱国卫生运动，倡导和践行文明健康的生活方式。

今年4月，以“健康城镇 健康体重”为主题的全国第三十六个爱国卫生月活动在云南省昆明市举行。昆明以健康体重的科普、实践、管理等为切入点深入开展爱国卫生运动，倡导和践行文明健康的生活方式，动员社会各方力量共筑健康管理新格局，助力健康城镇建设。

昆明四季如春、风景优美，是国家卫生城市，也是云南健康城市建设样板城市。近年来，昆明爱国卫生运动取得了哪些进展和经验？群众有哪些获得感？记者对此进行了调研采访。

关注健康体重

做好慢病防控

“以前连一两米饭都吃不下，现在可以吃三两了，体重也从76斤增加到了84斤。”在云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院），记者遇到了前来复诊的昆明市民胡慧。胡慧今年71岁，3年前确诊胃肠间质瘤，入院治疗时身体各项指标都不理想。

“现在，我有了继续跟病魔战斗的勇气。”3年来，通过该院临床营养科主任周岚的精心治疗和饮食健康教育，胡慧的各项身体指标在恢复。

“体重正常对心脑血管病、肿瘤等慢性病的控制至关重要。我们开设了体重管理门诊，采用非药物疗法进行体重管理，取得了良好效果。”周岚介绍，健康体重管理已经成为临床营养科的日常工作。

除了接诊患者，周岚还带领临床营养科医护人员走出医院，开展“健康体重管理”活动，到广播电视台、机关、学校、企业和社区等场所举办了百余场营养健康和健康体重科普活动。比如，2023年，周岚团队为昆明理工大学2000余名师生进行了健康检测和营养咨询，科普体重、脂肪含量以及骨质知识，帮助师生知晓健康体重的重要性。

“超重肥胖不仅给生活带来不便，还与多种慢性病的发生发展有关。”中国疾病预防控制中心慢性非传染性疾病预防控制中心主任吴静介绍，体重每增加5%，高血压发病风险会增加20%—30%，脑卒中发生风险增加17%。“健康体重管理、慢病防控不仅是个人和卫生健康系统的责任，全社会也应该行动起来。昆明爱国卫生运动更加关注健康体重，有利于促进慢病防控，推动全民健康。”吴静说。

昆明市副市长、市爱卫会副主任杨蔚玲介绍，为了防控慢病，夯实健康基础，昆明成立了“健康昆明行动”专家咨询委员会和爱国卫生技术指导中心，积极引入心血管病、呼吸、肿瘤等国家区域医疗中心，扩大优质医疗资源供给，加快紧密型城市医疗集团和县域医共体建设，实施县级医院提升工程，推动优质医疗资源下沉。目前，昆明已建成6个国家慢病防控示范区，开展重大慢性病早期筛查和干预，过早死亡率下降至11.09%，低于全国平均水平。

营造健康环境

激发健身热情

“我每天都要来锻炼。”一大早，退休市民张奇就与几个老朋友约在星海半岛湖滨生态湿地公园里的树林中打太极拳。

星海半岛湖滨生态湿地公园位于滇池东北岸，湖水清澈，绿树成荫，环境宜人。公园建有整洁的健康步道、健身平台、健康知识宣传栏，每天早上有许多市民选择在这里锻炼。

过去，星海半岛湿地是市民避之不及的地方。星海半岛湿地位于贯穿昆明主城区的盘龙江入湖口，周边生活污水直接排入，环境不佳。昆明统筹生态湿地建设和全面实施“四退三还”工作，以恢复滇池环湖湿地功能、净化入滇池水质为主要目的，推进星海半岛湿地内水系连通、防浪堤拆除以及相应的配套设施改造提升。

“星海半岛湿地不仅为居民朋友展现了优美的自然风光，还提供了绿色舒适的健康场所。”昆明市官渡区教体局团工委专职副书记陈国灿介绍，每年，由上海合作组织秘书处指导，云南省主办的上合昆明马拉松赛，路线都会从星海半岛湿地公园前的湖滨路经过，让比赛队员领略滇池湖滨的风光，同时吸引更多市民到公园健身。

饮食健康是健康环境中重要一环。南强街巷是昆明市餐饮特色夜市文化中心，也是游客打卡地。走在南强街巷，随处可见洗手台，每家商户门口都摆放着营业执照、食品经营许可证、工作人员健康证；餐饮店内按“净餐馆”行动要求设置“明厨亮灶”，执法人员和消费者可以通过大屏幕，随时看到食品加工间的食品制作过程和实时卫生状况。

“我们对所有餐饮店实行‘网格化’监管，将餐饮单位日常监管检查下沉到基层，确保监管不留死角。”昆明市五华区市场监督管理局护国街道市场监督管理所执法人员杨己巳说。

昆明营造健康大环境，更加注重系统性。杨蔚玲介绍，近年来，昆明全面开展城乡人居环境整治工程，鼠、蚊、蝇、蟑螂密度达到国家病媒生物密度控制水平C级标准。加强食品安全管控，开展“食安封签”守护行动，成功创建为国家食品安全示范城市。突出生态质量提升，推进“公园+健康”建设，去年新增500个“口袋公园”，城市社区“15分钟体育健身圈”初具规模。大力加强体育设施建设，目前，全市已建成综合性公共体育场馆27个，体育场地1.9万个，人均体育场地面积超2.69平方米，经常参加体育锻炼人数比例达41.6%。

全民积极参与

汇聚健康合力

“一个人可以跑得很快，但一群人可以跑得更远。”靳伟是2023年度健康昆明行动的“健康达人”，组织建立了昆明跑步群，带动近千人健康奔跑。

10年前，靳伟爱玩电子游戏，饮食没有节制，很少参加锻炼，出现了严重的高血压。有一次他因高血压引发大面积脑出血，在ICU病房昏迷了6天。救治醒来后，他认识到，健康地活着比什么都重要。于是，他开始跑步锻炼，从气喘吁吁跑100米开始，到艰难跑完1公里，再到坚持跑完10公里、半程马拉松、全程马拉松，甚至环滇100公里超级马拉松，身体状态越来越好。

如今，靳伟不仅带领其他人锻炼，还成为一名应急救护师，并担任昆明红十字救援队晋宁分队队长，传播急救知识。“我要尽自己所能，影响更多人，积极参与健康昆明建设。”靳伟说。

在云南师范大学实验中学，记者看到老师正带领学生在操场上做运动。该校团委书记张琪介绍，每天的“阳光大课间”能确保学生达成每天运动一小时的目标。大课间设有根据校歌编排的校歌操、民族操等，还安排了高强度间歇训练，目的在于提高学生心肺耐力和肌肉耐受度，同时起到控制体重的效果。

“青春期是身心发育的关键时期，学生的身心健康离不开家庭教育、家校合作。”张琪说，学校通过线上线下相结合的方式开展“家庭教育大讲堂”系列家长讲座，内容涵盖青少年心理、精神卫生等丰富主题，全方位、多维度形成家校合力，助力学生健康成长。

“推进健康中国建设，不仅要把环境搞好，还要关注环境中的人，关注影响健康的因素。”全国爱卫办副主任、国家卫生健康委规划发展与信息化司司长毛群安说，如今爱国卫生运动应该更多强调“软件”，即如何培育健康文化、如何为更多人提供健康保障、如何让健康生活人人共享。这需要全社会汇聚健康合力，引导全民积极参与爱国卫生运动。

杨蔚玲介绍，昆明在开展爱国卫生运动中注重引导全民参与，营造起人人追求健康、人人享有健康的良好氛围。鼓励群众参与环境卫生整治，建立“随手拍”和便民热线平台，接收群众反映的不良现象，2023年接件10余万件，办结率不断提升。大力培育健康文化，已培树市级健康家庭3196户、省级健康家庭46户，宣传健康家庭事迹，传播正能量。以上合昆明马拉松赛、滇池国际龙舟赛、昆明环滇高原自行车邀请赛等八大品牌赛事为核心，打造独具特色的昆明“体育生态圈”，发展群众运动。

《 人民日报 》（ 2024年05月20日 14 版）