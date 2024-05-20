养山护林，向森林要食物

5月初，福建建瓯市。联华七贡食品有限公司餐厅内，一盘炒冬笋端上了桌。

“入夏了，怎么去年的冬笋还这么鲜脆？”有顾客问。

“我们创新极冻技术，让大家一年四季都能吃上新鲜冬笋。口感上与现挖的一样，营养成分也完整保留。”公司负责人给出答案。

靠山吃山。福建山多林广，春有野菜、夏收水果、秋品红菇、冬尝鲜笋，一年四季美味不断。现在的福建山区，群众把森林当“宝库”，开发了林菌、林药、林蜂、林禽、林畜、林油、林粮、林果等多个系列上百种的森林食物。同时，以科学方式在林间种养，实现了一举多得。2023年，福建林下经济利用面积3229万亩、产值830亿元。实践证明，资源在哪里，哪里就是拓展食物的空间。

向森林要食物，保护林地资源是前提。如今，科技助力，护林员可通过手机上的巡护助手软件，实时上传巡护记录。从发展壮大护林员队伍，到纵深推进林业改革；从天然林保护修复，到在不破坏森林生态环境的前提下发展林下经济……近年来，福建坚持森林食物开发与生态保护并重，探索林业分类经营机制，增强了资源利用的可持续性。坚持生态优先、环境友好、资源节约，守护好“林海粮仓”的生命线，大自然才会回馈更丰富的物产、更优质的食物。

涵养优质林地、提升产出效益，需要加强立体化利用。山坳种茶、山地养菇、林下种中草药、林间养蜂……放眼福建广大林区，林下种植、养殖“花样繁多”。产自山间的笋，除了鲜食，还被加工成笋片、笋干、手剥笋等产品，不仅能满足本地需求，还远销海外。在沙县马岩生态园，林业由国有林场经营，林地以外空间则发展旅游。树上挂的果，摘下就能吃；林下种的穿山龙、草珊瑚、牛奶根等作物，也成了沙县小吃炖罐的食材。强化科学利用，对接市场需求，突出多种经营，就能让林下食物更加丰富、创造更多价值。

林业经营周期长，前期资金投入大，必须写好普惠金融这篇大文章。在武平县，林业金融区块链融资服务平台上线，种植大户李广军用林权证办理“普惠金融·惠林卡”后，第二天就获得了20万元的授信额度。有了资金支持，他不仅扩大了紫灵芝种植面积，还栽种了百香果、脐橙等水果，并在山边建起了家庭农场。创新发展林业生态产品金融体系，探索完善生态产品价值实现机制，必将推动森林“水库、钱库、粮库、碳库”更好联动，实现生态效益、经济效益、社会效益相统一。

森林是开发优质原生态食物的资源库，也是天然的大粮库，我们要呵护好、利用好。立足本地资源、优化产业布局，瞄准优势资源拓展食物来源，坚持科学利用、高效利用、高品质利用，多元化食物供给定能让百姓生活更加多姿多彩。

（作者为本报福建分社记者）

《 人民日报 》（ 2024年05月20日 05 版）