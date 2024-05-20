消费向好折射中国经济活力

最近一段时间，消费市场活力十足。从餐厅到电影院，从旅游到休闲，从线上到线下，消费各领域多点开花，新场景、新业态、新模式层出不穷。消费交出一份亮眼成绩单，为观察中国经济打开了一扇窗。

文化和旅游部发布数据显示，“五一”假期全国国内旅游出游合计2.95亿人次，同比增长7.6%，按可比口径较2019年同期增长28.2%；国内游客出游总花费1668.9亿元，同比增长12.7%，按可比口径较2019年同期增长13.5%。无论是人次还是消费额，都比2019年高出不少。从游人如织的景区，到一片繁忙的机场车站，都可以感受到消费市场供需两旺的盛况。这是中国经济巩固回升向好态势的生动注脚，展现着中国经济发展的巨大潜力和优势。

假期消费热展现出新的特点和趋势。不仅传统热门景区迎来接待高峰，一些新兴的下沉市场旅游目的地也受到欢迎。山东淄博、甘肃天水等网红城市继续吸引流量，贵州西江千户苗寨、安徽宏村等乡村古镇深受游客青睐。平台数据显示，“五一”假期中，三、四线城市旅游订单增速同比快于一、二线城市，县域市场又快于三、四线城市。“小县城跑赢大都市”，县域旅游市场释放了文旅消费新动能，成为假期消费市场的一大亮点，折射国内经济大循环的广度和深度。

新的消费增长点，来自于空间的拓展，也得益于时间的拉长。一些地方推动文旅融合，发展夜间经济，把夜间消费搞得红红火火。文化和旅游部数据显示，已纳入监测的国家级夜间文化和旅游消费集聚区夜间客流量7257.58万人次，按可比口径较去年“五一”假期增长6.9%。从白天到夜间，从城市到乡村，消费时间拉长、场景拓宽，让文旅消费的活力更澎湃。我国有14亿多人口，中等收入群体超过4亿人，居民收入水平和消费规模稳步增长，超大规模市场为扩大消费提供了充满想象力的广阔空间。

在丰富文旅产品新供给上下功夫，我们完全有能力进一步挖掘消费潜力。通过科技赋能、文旅深度融合，智慧旅游为游客提供多元游玩体验，成为假期旅游消费新热点。在安徽黄山西递夜游智慧旅游沉浸式体验新空间，全息舞蹈秀、农耕互动体验、数字秋千水帘、波光喷泉等为游客带来全新体验。同时，瞄准市场痛点，更多现代服务业可以参与做大文旅市场蛋糕。在深圳，快递企业创新多场景服务模式，将揽收点开进了机场、高铁站、口岸、酒店和景区，让游客出行更加便利。以新供给满足新需求，以新产品引领新消费，以新组合激发新动能，就能实现供给创造需求、需求牵引供给的更高水平动态平衡，推动文旅产业高质量发展。

今年一季度，最终消费支出对经济增长的贡献率达73.7%，拉动GDP增长3.9个百分点，持续发挥着“助推器”“稳定剂”作用。着力增强居民消费能力，不断挖掘消费新增长点，多措并举扩大消费，就能更好满足人民群众的美好生活需要，为巩固和增强经济回升向好态势贡献更大力量。

《 人民日报 》（ 2024年05月20日 05 版）