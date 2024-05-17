崔丽敏：以柔性引才助力基层公立医院高质量发展

近日，人民网金台圆桌组织的“健康中国视野下的公立医院高质量发展暨系列活动启动仪式”在京举办。孝义市人民医院党总支副书记崔丽敏在会议上表示，县域公立医疗机构是健康中国建设的主力军。当前，县级医院在人才引进、培养、使用等方面存在难点。为此，孝义市人民医院探索实行柔性引才，助力基层公立医院人才、学科、技术高质量发展。

孝义市人民医院党总支副书记崔丽敏发言。人民网记者 杜燕飞摄

以下是孝义市人民医院党总支副书记崔丽敏在会议上的部分观点：

县域公立医疗机构是健康中国建设的主力军，分级诊疗制度的建全完善、90%县域内就诊率目标的实现，也离不开县级公立医院服务能力的高质量发展。

人才是生产力，优质人才更是优质生产力。在县级医院服务能力的学科建设、人才培养、技术水平“三要素”中，人才的引进、培养、使用值得关注。受编制所限，县级医院很难招聘到高学历、高素质专业技术人才，同时在使用、留住人才方面也存在难题，一些人职称晋升后三、五年不能聘任，一些人规培、读研后不再返回，人才不足、人才外流一定程度影响了学科建设、技术水平。

按照“政府引导、医院自主、契约管理、绩效激励”方式，2023年以来，孝义市医疗集团探索实行柔性引才，重点吸纳和使用高端人才、高层次人才、中青年技术骨干、临床实用型人才，助力基层公立医院人才、学科、技术高质量发展。

一是柔性引才的途径，包括强化现有的专科联盟、学科联盟合作；以打造实用专科为目的，与第三方平台签约模式；发挥孝义籍在外优秀人才资源作用，强化“桑梓联盟”；针对群众常见慢性病健康需求及疾病谱，强化专科队列，做实基础性工作，发挥专家粘性管理作用。

二是柔性引才方式有兼职顾问、退休返聘、对口支援、平台共建等。

三是柔性引才待遇保障，国家科学技术奖获得者、国家级人才计划人选及相当层次人才每月2万元至4万元，省级人才计划人选、正高级职称人才及相当层次人才每月1万元至2万元，博士研究生、副高级职称人才、高技能人才及相当层次人才每月5000至10000元。对每年服务孝义累计时间3个月以上的，发放7500元住房补贴，累计工作6个月以上的，发放1.5万元住房补贴或免费入住人才公寓或人才周转房。

四是柔性引才的资金保障，由孝义市财政每年设立1000万元市级专项资金。

五是制定了对引进人才的管理和考核评价机制。

目前，这项工作正在推进。在深化国家级、省级26个专科联盟、学科联盟的基础上，新建了与山西白求恩医院区域医疗中心血管外科专科联盟，新增了6个博士工作站、1个专家工作室，其它举措也在同步推进，柔性引才工作开端良好，未来可期。