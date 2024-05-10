手机刷不停，怎样预防干眼症？

近日，一则新闻登上了社交媒体热搜榜——一位40岁的直播从业者因长期熬夜导致眼睛干涩发痒，最终被确诊为重度干眼症，引发公众关注。

据《中国干眼专家共识（2020年）》统计，我国干眼症的发病率约为21%—30%，也就是说，大约每5个人中就有一位干眼症患者。干眼症由哪些原因造成？我们该如何应对、如何预防？对此，首都医科大学附属北京同仁医院眼科主任接英教授进行了解答。

眼睛干，原因不简单

“看电脑时间稍微长一点，眼睛就又干又疼……”“总是觉得眼睛里有异物，有时像针扎一样痛……”“出门被风一吹，眼睛立刻感到干涩酸疼……”在社交媒体上，不少受过“干眼”之苦的网友分享了自己得干眼症的感受。

“以前老年人常被认为是患干眼症的主要群体，现在我们在门诊中发现，干眼症有年轻化的趋势。”接英介绍，近些年就诊的干眼症患者里有不少年轻面孔，其中甚至包括部分儿童青少年。

究竟什么是干眼症？接英介绍，人的眼球表面由一层非常薄的泪膜呵护着，它能起到湿润、锁住水分、阻挡侵袭和保护眼球表面的作用。滋润眼表的泪水由泪腺分泌，而“锁水”的泪膜外层主要由睑板腺分泌的脂质构成，没有这层脂质，泪水蒸发就会变快，眼睛容易变干。当泪液分泌不足或蒸发过多，导致泪液的多少、泪液的质量、泪液自然的流动性三项中的任何一项出现异常，就会引起泪膜不稳定和（或）眼表面损害，从而导致眼部不适症状及视功能障碍，患者会出现眼睛干涩、疲劳，有异物感、灼烧感或酸胀感等症状，这样的一类疾病被统称为干眼。

接英介绍，造成干眼的因素有很多，主要包括以下几个方面——

年龄和性别。随着年龄的增大，人的泪液分泌会逐渐减少，因此干眼症在50岁以上的人群中发病率更高；女性在怀孕期、哺乳期、使用节育药物及更年期时，容易由于激素水平的改变而患干眼症。

共患病的影响。例如睑缘炎、角结膜炎、毛囊蠕形螨等眼部疾病，以及糖尿病、风湿病、红斑狼疮等全身性疾病，都可能导致干眼症。

眼部手术及药物对眼表微环境的影响。例如白内障手术、屈光手术、眼部整形美容手术等，均有可能导致干眼症。此外，如果长期使用某些成分复杂的滴眼液，也可能因为药物防腐剂对眼表的毒性作用而引发干眼症。

不良生活方式。例如长时间使用电子屏幕，长时间佩戴隐形眼镜、美瞳等接触镜，长期化眼妆或眼妆清洁不彻底，长期熬夜或长期处于高压环境等。在饮食方面，长期缺乏维生素A及ω-3脂肪酸的人患病率更高。

环境因素，包括空气干燥、空气污染、大风天气等。例如不宜长时间待在空调房，空调房会造成环境更加干燥，易加快泪液蒸发、促进干眼症的发生。

“其中，视频终端的过度使用是造成当前年轻人干眼症发病率升高的重要原因。”接英介绍，正常情况下，人在日常生活中会不断地眨眼（也叫瞬目），眨眼可以促进泪液分泌，促进泪液在眼表的均匀分布，而在长时间注视电子屏幕时，人会不自觉减少眨眼的次数，无形中加快泪液的蒸发，从而导致眼干。“同时，现代社会生活节奏快，许多年轻人生活工作压力比较大，易导致精神紧张或心情焦虑，促使人体释放更多炎症介质，从而改变眼睛局部的微环境，也会诱发干眼。”他说。

角膜接触镜的广泛使用，也是干眼症患者增多的一大因素。接英指出，一些年轻人习惯配戴隐形眼镜、一些爱美人士喜欢戴美瞳，这些在医学上都属于角膜接触镜。长期佩戴角膜接触镜会影响泪液的交换和流动，破坏眼表微环境，易导致干眼症。对于爱美人士来说，如果眼部妆容清洁不彻底，容易造成睑板腺堵塞，也可能诱发干眼症。

勤眨眼，警惕眼“过劳”

在某部热播电视剧中，主角称自己得了“绝症”，而诊断书上赫然写着“干眼症”，这一幽默的桥段引发了众多网友热议。有人认为干眼是小问题，不需要看医生，还有人认为干眼症无法被治愈，事实究竟是怎样的？

“其实，患干眼症的年轻群体一般是轻度或中度的干眼，大多是由于用眼习惯不佳所致，如果及时发现、规范治疗，并有针对性地改善生活方式，这部分患者是完全可以治愈的。但如果是由于体内激素的变化或年龄增加导致的干眼，一般很难治愈，这时治疗更多地着眼于改善患者的不适症状。”接英提醒，轻度的干眼如果未得到及时治疗，会发展成中重度的干眼症，可能出现角膜损伤、严重影响患者视力，“在所有的干眼症患者里，约有10%的患者是属于重度干眼。重度干眼指它对我们的眼部已经产生了一定的器质性的损害，除了眼睛干涩等症状，可能还会造成眼睛角膜上皮的粗糙或剥脱等，重度干眼需要终生进行治疗。”

如今，无论学习、工作还是生活，很多人几乎每天都离不开手机、电脑。不少人会出现眼睛干涩、疲劳的症状，出现了这些症状就是干眼症吗？

“不是，干眼症的主要症状是眼睛干涩，但眼睛干涩未必就是干眼症，也可能是视疲劳。”接英介绍，干眼症与视疲劳有一定的相关性，但二者并不完全等同。视疲劳的发生常与长时间看电脑、看书等视力使用过度有关，其主要表现为眼睛疲劳、视力模糊、眼部不适等，通过适度休息、热敷、做眼保健操等方法可以缓解症状。如果消除疲劳状态，这些不适症状可能很快就会消失。但如果长期视力使用过度，则可能导致眼部泪液蒸发过快，引发干眼症，因此视疲劳可能是干眼症的一个诱因。相对来讲，干眼症的病程更复杂、更呈慢性，一般需要长期干预。

专家提醒，如果经常有干眼的相关症状，经过休息也没有得到较好缓解，应及时到正规医院进行就诊。“年龄较小的儿童可能还无法清晰地表达自己的不适，如果家长发现孩子经常有一些揉眼的动作或眨眼次数明显增多，就提示孩子可能有干眼相关的问题，需要及时进行检查。”接英说。

哪些方法可以有效预防干眼症的发生？接英介绍，要保持良好的生活习惯，保证充足的睡眠，避免熬夜，让眼睛得到充分的休息；饮食上要注意食物均衡，多吃蔬菜瓜果、适量饮水，让身体获得足够的水分和维生素；注意用眼卫生，保持眼部清洁，预防眼部炎性疾病的发生；科学用眼，减少近距离用眼时间，使用电脑、手机等视频终端时，注意调节使用距离、屏幕亮度，一般用眼20—30分钟就要休息一会儿眼睛，可以闭目养神、自主眨眼，也可以眺望远处，坚持做眼保健操；使用隐形眼镜或美瞳时，要通过正规渠道购买合格产品，同时尽可能地减少佩戴时间，日间一般佩戴五六个小时之内较为安全；化眼妆时，尽量选择对眼睛刺激小的产品。

滴眼液，盲选很危险

感到眼干不舒服，许多人的第一反应是到药店买些“网红眼药水”滴一滴就好了，这种做法可取吗？

“实际上，这样做不仅经常没有治疗效果，长期频繁使用不适合的眼药水反而可能造成药物性相关的干眼。”接英介绍，干眼症按照病因可以分为水样液缺乏型、黏蛋白缺乏型、脂质缺乏型、泪液动力学（分布）异常型、混合型五类，在不明确病因的情况下，盲目购买眼药水容易药不对症。同时，很多眼药水成分复杂或含有防腐剂，长期使用可能会加重干眼症状。“如果确诊了轻度干眼，可以在眼科医生或药师的指导下，到药店购买一些不含防腐剂的人工泪液，以缓解眼部干涩等症状。”他说。

如果得了干眼症，应该怎么办？佩戴防蓝光眼镜；选购眼部按摩仪、蒸汽眼罩、护眼灯等声称护眼的产品；内服鱼油、叶黄素、虾青素、花青素等补剂……社交媒体上，不少干眼症患者分享了各自的“自救指南”，这些指南靠谱吗？

“总体来说，如果这些声称能预防干眼的产品经过了临床验证、有国家的正规批号，而且经过相关部门的检测认定之后，患者可以根据自身情况进行选择性应用。”接英提醒，不是每种治疗方式都适合所有患者。由于引起干眼症的原因众多，需要对症施治才能取得良好的效果，因此，治疗干眼症应在专业眼科医生的指导下，对干眼的严重程度、干眼的不同类型、具体的病因做明确分析，制定一套治疗方案，再从中选择适合患者的治疗方式和产品。

接英介绍，以前临床治疗干眼症主要是通过滴眼药水，没有太多其他药物可选，如今除了人工泪液，临床治疗可选择的范围大大拓展——抗炎类药物、促进泪液分泌的药物已经在临床上广泛应用。此外，还可以采取许多物理方法缓解眼干症状，例如眼睑清洁、热敷、熏蒸、按摩等。同时，一些新技术、新设备也在不断涌现，“比如热脉动、强脉冲等已经在干眼症的治疗中发挥着积极作用。总之，当前我们对干眼症基本可以达到精准分析病因、精准靶向治疗。”