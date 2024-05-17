我国医养结合机构达7800多家 床位达200万张

本报北京5月16日电 （记者白剑峰）5月16日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍推动医养结合高质量发展有关情况。目前，全国医疗卫生机构和养老服务机构签约对数达到了8.7万对。具备医疗卫生机构资质并进行养老机构备案的医养结合机构达7800多家，床位达200万张。其中，有5500多家是社会力量举办的，占总量的70%以上。

国家卫生健康委老龄健康司司长王海东介绍，我国大力推进医养结合，取得了积极成效。完善政策措施，将医养结合纳入重要规划，对居家社区服务、机构服务、医养衔接、服务监管出台具体政策措施。针对财税、价格、土地、医保、投融资等制定支持性政策，为医养结合发展提供了支撑。扩大服务供给，形成了4种比较成熟的医养结合服务模式，即医疗卫生机构和养老服务机构进行签约合作、医疗卫生机构开展医养结合服务、养老机构依法依规开展医疗卫生服务、医疗卫生服务延伸到居家和社区。提升服务质量，连续3年开展医养结合机构服务质量提升行动，提高医养结合机构服务质量。在人员队伍的培养培训方面，在全国高等职业教育本科专业中增设了“医养照护与管理”专业，组织编写系列专业教材。在全国开展了医养结合人才能力提升培训项目，已累计培训10万多名医养结合从业人员。

王海东说：“现在90%以上的老年人都希望居家养老。国家卫生健康委一直致力于推进增加居家社区医养结合服务，提升居家社区医养结合服务的能力，丰富居家社区医养结合服务的内容，保障居家社区医养结合服务的可持续性。”

王海东说，我国鼓励支持社会力量参与医养结合发展，希望通过社会力量的参与，使广大老年人能够得到质量有保障、价格可承受、发展可持续的医养结合服务。在审批方面，为社会力量开展医养结合服务提供便利。养老机构申请内部设置诊所、卫生室、医务室、护理站的，取消行政审批，实行备案管理。申请举办二级及以下医疗机构的，设置审批和执业登记“两证合一”。同时，具备法人资格的医疗机构申请设立养老机构的，不需另行设立新的法人，也不需另行法人登记，可以通过变更登记事项或服务范围开展养老服务。在建设方面，为社会力量开展医养结合服务提供多方面的保障。支持社会力量建设专业化、连锁化、规模化的医养结合机构，符合条件的能够享受到税费、投融资、用地等方面的优惠政策。同时，将符合条件的养老机构内设医疗机构及时纳入医保定点管理，合理确定医保总额。在投入方面，为社会力量开展医养结合服务提供资金支持。通过政府购买服务的方式，支持医养结合机构为老年人提供基本公共卫生服务和基本养老服务。

《 人民日报 》（ 2024年05月17日 15 版）