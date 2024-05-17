中国注册护士达563万人

本报北京电 （张亚恒）国家卫健委日前举行新闻发布会，介绍护理工作有关情况。国家卫健委医政司副司长邢若齐介绍，截至2023年底，中国注册护士总量达到563万人。

邢若齐在会上介绍，近年来，中国护士队伍建设取得了明显成效。截至2023年底，全国注册护士总量达到563万人，每千人口注册护士数达到4人，具有大专以上学历的护士超过80%。各地结合实际不同程度地开展了老年、儿科、重症监护、传染病护理等紧缺护理专业护士培训工作，护士队伍的整体素质显著提高。

邢若齐介绍，目前护理工作面临新的形势。随着社会经济发展、民众健康素养的提升和健康理念的更新，民众希望得到高质量、人性化、多元化的护理服务。同时，随着老龄化社会进程的加快，大多数老年人存在多病共存情况，老年护理以及老年有关慢性疾病护理的社会需求日益旺盛。此外，慢性病患者生存期不断延长，对护理和康复的需求不断增加，医疗诊疗量快速增长，住院服务量也在增加，临床护理工作的压力也日益加大。

“这些新情况、新变化，都要求护理工作更加主动对接人民群众健康服务的需求，不断扩大服务的内涵和外延，持续提高服务能力和水平。”邢若齐表示，下一步，国家卫健委将采取有力措施，不断发展和壮大护士队伍。