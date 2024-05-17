居民“以旧换新”意愿升温

自国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》以来，多个省份相继发布实施方案或操作细则。

记者调研中发现，近期不少消费者咨询电器、汽车以旧换新相关活动，居民换购意愿不断升温。业内专家指出，随着以旧换新政策的落地生效，居民消费潜能有望进一步释放。

“以旧换新”火热开展政策落地成效显现

“这台空调参与以旧换新活动，能便宜多少钱？”在苏宁易购北京安贞桥店，不少顾客向店员咨询该店以旧换新活动。

记者在北京多家电器卖场看到，“以旧换新”字样的海报十分醒目，不时有消费者前来咨询。在政府补贴、企业让利推动下，有意愿换购的消费者数量明显增加。

苏宁易购有关负责人告诉记者，自苏宁易购启动以旧换新活动以来，换新订单在整体销售量中的占比约四成。5月1日至5日，全国苏宁易购店以旧换新订单量同比增长70%。

美团数据显示，4月以来，平台上“以旧换新”等服务的热度提升显著，搜索量较去年同期增长超140%，团购销量同比增长400%。其中，“电动车电池以旧换新”搜索量同比增长超13倍，以冰箱、洗衣机、空调等为代表的“家电以旧换新”，搜索量增幅超120%。

消费平台“什么值得买”家电行业负责人迟玉告诉记者，平台大家电、厨卫大电、生活电器类目的大部分头部品牌商品参与了以旧换新活动，补贴力度一般为商品到手价的5%及以上。相较于其他品类，消费者对大家电的以旧换新关注度更高，其中空调、冰箱、洗衣机、电视是热度最高的四种商品。

“消费者通过以旧换新，选购手机、家电产品的积极性显著提升，3月下旬以来天猫家电和手机以旧换新金额同比提升了90%。”天猫家享生活行业供应链与服务运营中心总经理王魁说。

政府补贴、企业让利推动“以旧换新”消费升温

记者梳理发现，自国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》以来，浙江、安徽、吉林、山东等多个省份陆续发布实施方案或操作细则，明确“真金白银”补贴支持。

如《浙江省推动大规模设备更新和消费品以旧换新若干举措》（以下简称“若干举措”）提出，到2027年，全省汽车以旧换新50万辆，家电年销售量较2023年增长20%。据浙江省发展改革委副主任李军介绍，为确保若干举措落地见效，浙江省构建了“1+N”政策体系，今年将统筹安排省级财政资金150亿元以上。

《安徽省推动消费品以旧换新行动实施方案》明确，对2024年4月24日至12月31日，符合购车标准的个人消费者，补贴1万元。同时，鼓励各地采取发放消费券（消费补贴）等方式促进家电以旧换新。

不少企业也推出让利举措。北京值得买科技股份有限公司联合创始人刘超表示，将依托旗下“什么值得买”的用户群体和资源整合能力，通过建立消费专区、设立小程序、发放消费补贴等多措并举，加速以旧换新策略和绿色消费理念的落地。红星美凯龙有关负责人近期表示，将联合15大电器品牌工厂让利。理想汽车有关负责人表示，在特定时间段内，通过以旧换新方式订购理想部分车型的消费者，除1万元国家补贴外，还可额外享受最高价值2万元的购车权益。

促进消费转型升级和产业结构优化升级

业内专家表示，以旧换新政策落地成效显现，对激发消费潜能、提振消费信心具有重要意义。

中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力指出，从政策部署来看，这轮大规模耐用消费品以旧换新行动不仅着眼于激发当前消费市场活力，更是发展新质生产力、以高质量供给创造引领新需求的深刻体现。

“汽车、家电、家居等耐用消费品作为现代生活的重要组成部分，其更新换代的速度和质量直接影响着消费者的生活品质与幸福感。通过政府支持、企业让利等方式，可降低消费者换新成本、提高其换新意愿。这一政策的有效实施对于稳定市场预期、提振消费信心具有重要意义。”朱克力说。

“我国汽车和家电等大件耐用消费品已从单纯的增量时代进入到增量和存量并重时代。”中国首席经济学家论坛理事长连平说，短期来看，以旧换新政策能够刺激消费需求并带动相关投资；长期来看，该政策能够促进消费转型升级和产业结构优化升级。