关注青少年心理健康“心成长”服务项目启动

本报讯（记者叶婉）近日，“心成长”青少年心理健康服务项目在北京市青年宫正式启动。北京青年报记者了解到，“心成长”青少年心理健康服务项目，将以基层社区、学校、企事业单位等为重点服务领域，以社工、团干部、青年教师等为对象，分成心理素质提升课程、专场心理体验活动、心理活动实践指导三个板块，并计划打造形成“5+5+50+X”的工作体系，帮助更多首都青年提升心理素质和意志品质水平，促进身心和谐发展，助力城乡基层治理。

项目邀请国内知名院校专家学者反复研讨与打磨形成的5期“表达性艺术疗愈”心理团辅课程，帮助青年工作者掌握基础心理学知识与实操性方法；5场涵盖鼓圈音乐、森林疗愈、心理绘画、舞动疗法、心理剧等形式的专业心理体验活动，让参与者沉浸式学习，掌握不同形式的表达性团体心理辅导技术；为青年工作者提供的50场心理活动实践指导，协助其做一些尝试和探索；以及后续在中心支持下开展的将心理技能融入实际工作的各类活动。

据北京青少年中心相关负责人介绍，“心成长”项目是提升一线青年工作者心理素养的第一步，也是面向社会培养心理健康服务人才的重要一环。下一步，北京青少年中心将逐步建立一支团属特色的心理专业队伍，共同为青少年提供专业服务；开展多场实践活动，以青年工作者所在单位为服务阵地开展心理团体实践，赋能更多青少年及青年群体。未来，北京青少年中心继续深耕心理服务沃土，不断提升服务质量，拓展服务内容，打造服务品牌，持续扩大影响力和覆盖面。