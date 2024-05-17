“不是国外大牌用不起，而是国货更有性价比”，凭借自主创新能力强劲、售后服务便捷省心等优势，国产品牌快速崛起，赢得越来越多消费者的青睐。

随着时代发展，国货正站上更多赛道。数据显示，美妆护肤品、个人护理品、母婴产品的关注度明显提升。特别是国产美妆产品作为新晋国货顶流，火热出圈。其中，女性消费者偏好蜜粉、口红和粉底液，男性消费者偏好购买男士爽肤水、男士洁面乳和男士面霜。

国货走俏，既是上一辈人的情怀之选，也是更多年轻人的消费新方向。目前，年轻消费者已经成为国货消费主力，“90后”“00后”国货消费金额占比超60%。在购买国货美妆护肤产品的消费者中，“00后”“90后”消费群体更关注国货美妆产品，“80后”“70后”消费者更关注国货护肤产品。

从全国范围看，广东、江苏和山东等地国潮产品的消费用户更为集中，河北、辽宁、山东、河南和山西则获得了较高的消费者数量增长。近一年，消费者关注并选购了更多具备设计感、科技感和时尚感的国潮产品。其中，获得关注较多的是手机及手机配件类产品，事实上即便只是一枚小小的手机壳、手机支架或手机膜，也能在细微之处诠释国潮力量。

当传统文化与东方时尚相融合，国潮应运而生，各式各样国潮产品“花式出道”，成就了一场国货与消费者的双向奔赴。相信随着产品品质与服务越来越好，国货产品将进一步吸引消费者的关注。

（点评人：京东消费及产业发展研究院高级研究员）