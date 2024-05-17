脑机接口新设备实时解码脑内语音信号

科技日报北京5月16日电 （记者刘霞）美国加州理工学院大脑科学科研团队开发出一种新设备。它是首个可通过记录单个神经元信号，实时解码人脑内想说的单词的脑机接口设备。尽管这项技术目前还处于早期阶段，只适用于少数单词，但未来有望让那些失去语言能力的人用想法“说话”。相关论文发表在最新一期《自然·人类行为》杂志上。

在最新试验里，研究人员对两位参与者进行了测试，并让他们想象说出屏幕上显示的单词，这个过程重复了好几次。然后，通过脑机接口设备，将参与者大脑内的语音信号测量结果与计算机模型相结合，可实时预测他们想说的单词。对于第一个参与者，脑机接口捕捉到了所有单词的不同神经信号，并能够以79%的准确率识别它们。但第二名参与者的解码准确率仅为23%。

荷兰马斯特里赫特大学的计算神经科学家克里斯蒂安·赫夫认为，不同结果可能揭示了人们处理脑内语音信号的不同方式。之前的研究表明，不同人在执行想象任务时有不同的能力。

研究人员表示，尽管这项研究在解码脑内语音信号方面取得了重大进展，但临床应用仍然面临诸多挑战。由于这两名参与者能够说话，且大脑的语言区域完好无损，这项技术能否有效应用于丧失说话能力的人身上，还有待进一步研究。