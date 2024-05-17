带状疱疹需积极治疗（名医讲堂）

带状疱疹俗称“缠腰火丹”“串腰龙”“缠腰龙”，是水痘—带状疱疹病毒在体内再激活所引起的感染性皮肤病。有数据表明，90%以上的成人体内都潜伏有水痘—带状疱疹病毒，大约1/3的人在一生中会患带状疱疹。

带状疱疹和水痘的“元凶”都是水痘—带状疱疹病毒，只是在不同时期，表现为不同的疾病。儿童时期，感染水痘—带状疱疹病毒后，通常会患水痘。水痘痊愈后，病毒依然会潜伏在体内。当然，也有些人感染后并不出现水痘，只是隐性感染，甚至根本不知道体内已经有了水痘—带状疱疹病毒。在高龄、免疫力低下、外伤、劳累等因素的刺激下，体内潜伏的水痘—带状疱疹病毒可能会被再次“激活”，引发带状疱疹。

年龄是带状疱疹最重要的诱发因素。50岁以上为易发人群，年龄越大越容易患病，病情也更严重。即使身体健康的人群，50岁后患带状疱疹的风险仍会陡然增加。据统计，我国50岁以上人群每年新发带状疱疹约156万例。

带状疱疹的主要症状如下：早期患者可能出现轻度乏力、低热、食欲不振等全身症状，患处皮肤有灼热感或神经痛。典型皮损表现为沿皮肤单侧分布的成簇性水疱伴疼痛，患处先出现潮红斑，很快出现粟粒至黄豆大小丘疹，呈簇状分布，继而变为水疱，疱壁发亮，疱液澄清，外周绕以红晕。严重时可能出现大疱、血疱、坏疽等表现。皮损沿某一周围神经区域呈带状排列，多发生在身体的一侧，一般不超过正中线。疼痛为带状疱疹的主要症状，带状疱疹后神经痛是其最常见的并发症。带状疱疹相关性疼痛可以表现为3种形式：持续性单一疼痛，表现为烧灼痛或刀割样痛；放射性、撕裂性疼痛；触发性疼痛，表现为异常性疼痛（即轻触引起疼痛）和痛觉敏感（轻度刺激导致剧烈性疼痛）。老年、体弱患者疼痛较为剧烈。

除了皮损、疼痛等典型症状外，带状疱疹还有特殊的临床类型，如眼带状疱疹、耳带状疱疹等。

带状疱疹是自限性疾病，有些抵抗力强的患者2—3周后会自愈。尽管如此，患带状疱疹仍需要及时就医、积极治疗，治疗目的是防止带状疱疹后神经痛，一般是给予足够疗程的抗病毒、营养神经及镇痛药物治疗。如果带状疱疹好了之后，还感觉痛且疼痛时间超过3个月，就可以被定义为带状疱疹后神经痛。因此，带状疱疹不可怕，可怕的是带状疱疹后神经痛。

目前，带状疱疹后神经痛的治疗主要包括药物治疗和微创介入治疗。药物治疗是镇痛的基础，微创介入与药物联合应用可有效缓解带状疱疹后神经痛，减少镇痛药物用量，减少不良反应，提高患者生活质量。

带状疱疹并非“一次中招，终身免疫”的疾病。曾经得过带状疱疹的人，在痊愈后同样有可能复发。目前，带状疱疹后神经痛的治疗效果有限，接种疫苗是最有效的预防带状疱疹及带状疱疹后神经痛的手段。

（作者为北京医院老年医学部主任医师）

《 人民日报 》（ 2024年05月17日 19 版）