全面开展健康家庭建设（无影灯）

今年5月15日是第三十一个国际家庭日。国家卫生健康委等8部门今年1月印发《关于全面开展健康家庭建设的通知》，全面部署健康家庭建设工作，提出以健康家庭构筑健康中国牢固根基。

家庭是社会的基本细胞。健康家庭是指家庭成员履行自身健康第一责任，掌握必备的健康知识和技能，践行文明健康绿色环保生活方式，传承优良家风家教，家庭环境卫生健康，家庭成员身体、心理和社会生活处于良好状态的家庭。开展健康家庭建设，是推进健康中国战略的必然要求，也是提高全民健康水平的重要途径。

提升家庭健康素养。每个家庭培养一个“健康守门人”，全家人的健康就有基本保障。比如，主动学习科学的健康知识，掌握必备的急救技能，了解常见疾病的早期症状；配备家庭健康监测工具，如体重秤、体温计、血压仪、腰围尺、控油壶、控盐勺等；为老人准备扶手、夜灯、防滑垫等适老用品，防止老年人跌倒。同时，家庭成员要重视自我健康管理，定期进行健康体检，积极签约家庭医生，主动建立健康档案；对自己不能判断或症状较重、变化较大的疾病，及时到医院就诊，不擅自用药。

营造健康家庭环境。健康家庭环境，既体现在健康的居住环境上，也体现在健康的生活方式上。首先，要创建美丽舒适的居住环境。例如，家庭成员要保持居室内外环境卫生整洁，养成垃圾主动分类的习惯；自觉参与城乡环境卫生整治，打造绿色整洁人居环境；打造“无烟家庭”，不吸烟、不劝烟、不送烟，吸烟者尽早戒烟。其次，要培育绿色健康的生活方式，落实好“三减三健”（减盐、减油、减糖，健康口腔、健康体重、健康骨骼）。例如，有合理的膳食行为，掌握健康烹饪方法，控制盐、油、糖的摄入，注重合理膳食、营养均衡、食物多样；有良好的运动习惯，熟练掌握至少1项运动健身技能，家庭体育锻炼常态化、科学化；践行绿色出行方式，外出优先选择步行、自行车或公共交通等。

培育优良家庭文化。健康不仅是身体没有疾病，还包括心理健康、社会适应良好和道德健康。树立良好的家教家风，有利于增进家庭成员的身心健康。中华民族素有重家庭、讲家风的优良传统，尊老爱幼、妻贤夫安等中华民族传统家庭美德，已深深融入中国人的血脉中，是支撑中华民族生生不息、薪火相传的重要精神力量，引导和维护着千家万户的和谐幸福，推动着社会良好风气的养成，强化着中华民族的道德根基和价值基础。要深化家庭家教家风建设，传承家庭美德，弘扬优良家风，使家庭成员自觉承担家庭责任，孝老敬亲，夫妻和睦，老少和顺。传承中华优秀传统文化，引导子女树立正确的婚恋观、生育观、家庭观，倡导适龄婚育、优生优育，鼓励夫妻共担育儿责任，破除高价彩礼等陈规陋习，培育健康向善的家庭文化。

家是最小国，国是千万家。每个家庭“细胞”都健康和谐，整个国家就会更加美好。开展健康家庭建设，既是实施健康中国行动的有力抓手，也是增进全体人民健康福祉的重要途径。希望全社会共同行动，用千千万万个健康家庭小环境营造全民健康大环境，形成推进健康中国建设的强大合力。

《 人民日报 》（ 2024年05月17日 19 版）