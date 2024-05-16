国家卫生健康委：全国医养结合机构床位总数达200万张

人民网北京5月16日电 （记者闫妍）今天，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍推动医养结合高质量发展有关情况，并答记者问。

国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长胡强强表示，近年来，国家卫生健康委会同相关部门将医养结合作为落实健康中国战略、积极应对人口老龄化国家战略的重要任务，扎实深入推进，全力构建覆盖城乡、规模适宜、功能合理、综合连续的医养结合服务网络，不断提高医养结合服务的能力和水平，更好满足老年人的健康养老服务需求。

国家卫生健康委老龄健康司司长王海东介绍，国家卫生健康委将医养结合纳入重要文件、重要规划当中，予以高位推进。同时，制定具体的政策措施，如对居家社区服务、机构服务、医养衔接、服务监管出台具体政策。另外，针对财税、价格、土地、医保、投融资等方面，制定支持性政策，为医养结合发展提供政策支撑。

在扩大服务供给方面，经过多年实践，形成了4种比较成熟的医养结合服务模式，即医疗卫生机构和养老服务机构签约合作、医疗卫生机构开展医养结合服务、养老服务机构依法依规开展医疗卫生服务、医疗卫生服务延伸至居家和社区。

王海东还介绍，“十四五”期间，我国启动了医疗卫生机构医养结合服务能力建设项目，支持符合条件的医疗卫生机构建设医养结合服务设施，提供优质的医养结合服务。截至目前，全国医疗卫生机构和养老服务机构签约合作8.7万对；具备医疗卫生机构资质并进行养老机构备案的医养结合机构7800多家，床位总数达到200万张。

“我们连续3年组织开展医养结合机构服务质量提升行动，通过自查整改，提高医养结合机构服务质量。”王海东还表示，同时，实施医养结合示范项目，评选出第一个全国医养结合示范省——山东省、第一批100个医养结合示范县（市、区）、99个医养结合示范机构，并将200个经验案例编辑成册，供大家借鉴、推广、使用；在全国高等职业教育本科专业中增设“医养照护与管理”专业，组织编写系列专业教材；在全国实施医养结合人才能力提升培训项目，培训医养结合从业人员10万余人；开展医养结合远程协同服务，为老年人提供远程医疗服务等。