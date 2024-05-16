赵越：系统推进医院高质量发展 降低成本提高运行效率

近日，人民网金台圆桌组织的“健康中国视野下的公立医院高质量发展暨系列活动启动仪式”在京举办。在会议上，北京大学人民医院原党委书记赵越表示，医院要拥抱新质生产力，从整体角度、系统推进医院高质量发展。同时，要用精益管理思维对医院进行管理，减除每个医疗环节中的浪费，减少每个医疗环节连接的时间，提高医院运行效率。

北京大学人民医院原党委书记赵越发言。人民网记者 杜燕飞摄

以下是北京大学人民医院原党委书记赵越在会上发表的部分观点：

医疗行业是社会大系统中的重要组成部分，医院是医疗大系统里重要内容，要素非常多，要素和要素之间要紧密相连，相互协调，要从整体角度、系统推进医院高质量发展。同时，大型医院要拥抱新质生产力，推动自身高质量发展。

医院高质量发展要有精益思维。要在成本不太高的前提之下实现良好的治疗。成本下降，不能以治疗效果为代价，而是要减除每个医疗环节中的浪费，比如，库存浪费、搬运浪费、动作浪费、缺陷浪费等，形成价值流。要注意每一个环节尽量连接紧密，减少环节与环节之间连接时间，提高医院运行效率。

目前，医保要对高级别医院的平均疾病难易程度做限制，引导高级别医院把疾病难易程度低的也就是轻病人引导到门诊治疗或者转到其他低级别医院，实现病人合理分流，实现医疗资源合理分配。