王守俊：加快公立医院转型 助力医疗系统“良性循环”

郑州大学第一附属医院副院长王守俊发言。人民网 王绍绍摄

近日，人民网金台圆桌组织的“健康中国视野下的公立医院高质量发展暨系列活动启动仪式”在京举办。在会议上，郑州大学第一附属医院副院长王守俊表示，公立医院的高质量发展离不开因地制宜的创新和转型，要在质量和规模之间寻求平衡发展，实现医院运转的良性循环。

以下，是郑州大学第一附属医院副院长王守俊在会上发表的部分观点：

打造一流服务 建设良性医患互动关系

公立医院的高质量发展离不开医务服务和就医服务建设，打造“患者满意、医生满意”的一流服务体系是公立医院高质量发展的重要基础。在医务工作中，要格外关注医护人员可能面临的困难，打造“医生之家”，及时提出相应的解决方案，在高门诊量的情况下保障就诊情况的“井然有序”。

如何打造一流服务医院？先进设备是重要的因素，包括核磁仪器、CT仪器等设备，需要及时对相关设备进行更新换代。在当下，要把握住推动大规模设备更新的发展机遇，完善公立医院的相关医疗设备，为提高医院服务质量打下扎实的设备基础。

加强学科建设 因地制宜推进医院转型

在医疗、教学、科研和管理等各个领域，公立医院要积极推进学科建设，对标国内一流学科。具体而言，要加强专科和学科建设，通过学（专）科对标、医工融合等方式，发挥公立医院的公益性特点，为当地人民群众的就医需求提供高水平和兜底性的保障。

此外，公立医院的新质生产力建设离不开技术创新和机制创新，要因地制宜推进公立医院的转型进程，在发展质量和发展规模之间找到平衡点，进而保障高质量发展的“良性循环”。