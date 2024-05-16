刘新民：做好“三医联动” 推动优质医疗资源扩容下沉

近日，人民网金台圆桌组织的“健康中国视野下的公立医院高质量发展暨系列活动启动仪式”在京举办。在会议上，北京大学第一医院原党委书记、院长刘新民表示，推动医院高质量发展，要做好医疗、医药、医保“三医联动”，加强学科教育建设和人才培养，推动优质医疗资源扩容下沉，更好地服务健康中国。

北京大学第一医院原党委书记、院长刘新民发言。人民网记者 杜燕飞摄

以下是北京大学第一医院原党委书记、院长刘新民在会上发表的部分观点：

当前，推动医院高质量发展，要做好医疗、医药、医保“三医联动”。

经过10多年的医改，当前，医保工作取得了长足的进展，通过职工医保、新农合、大病医保、一老一小等方式基本实现了全覆盖。但也存在一些难点，需要进一步纵深改革，提高医保资金使用效率。

管好老百姓的“钱袋子”，要做到“三医联动”，需要在国家层面进一步统筹，医疗、医药、医保等部门相互配合，建立有效联动机制，共同把医保工作做好。

医保部门和医务人员是共同推动医院高质量发展、深化医改、实现健康中国的“同盟军”。在推出医保新政时，建议多和医疗部门特别是来自临床基层一线的医护人员沟通、座谈，听取他们在执行过程中的意见，解决老百姓看病支付问题，提高医保资金使用效率，让老百姓看病付费时自己支付的费用越来越少，拥有更多的获得感。要在政府相关部门统筹下，把“三医联动”做细做好做扎实。

目前，我国已设置13个类别的国家医学中心，建设125个国家区域医疗中心、114个省级区域医疗中心。

为此，推动医院高质量发展，要做好优质医疗资源扩容下沉，实行输出、输入医院同质化管理；做好学科建没，人才培养关键，优质资源不单是良好的硬件，更多的是指优秀的医疗人才，要鼓励优质医疗资源特别是优秀医疗人才在基层能够进得去，留得住，干得好，让百姓在家门口就能享有优质的医疗卫生服务；做到实事求是，符合国民经济社会发展，特别是保证人民健康的需要，逐步推进，稳扎稳打。

无论是“三医联动”，还是推动优质医疗资源扩容下沉，政策都非常好。如何细化和落实，关键在落实、在监管。在实际操作过程中，发现问题要及时调整，从而促进我国医院高质量发展，服务健康中国。