全国60家银泰百货无障碍信息接入高德轮椅导航

为了让残障朋友、腿脚不便的老年人群也能无障碍地逛商场，5月16日，阿里巴巴旗下高德轮椅导航项目携手银泰百货正式启动“无障碍商场”建设，将全国60家银泰百货的无障碍设施和服务信息接入高德地图。

用户在搜索目标商场时，在高德地图主页可看到红色提示“该商场提供无障碍服务”，以及具体的无障碍设施和服务，便于出行规划。

作为首批接入的门店，银泰百货杭州西湖店已率先将商场内的无障碍出入口、卫生间、停车位、服务台等具体位置信息标注在高德地图上。例如，用户想要知道哪个入口轮椅可以进入商场，通过搜索“西湖银泰无障碍出入口”便能方便了解；想知道哪里能快速找到无障碍卫生间、电梯，通过搜索也能便捷地看到商场内的各类无障碍设施信息。全国其它银泰百货门店的无障碍具体信息也将陆续标注在高德地图中。

这项工作由银泰公益志愿者们推动，“泰有爱”幸福团数十名志愿者参与其中，并和高德轮椅导航项目组一起推进产品升级。

5月16日是第十三个“全球无障碍宣传日”，为了提高全社会对无障碍的关注，银泰百货西湖店内还发起了“共享轮椅，爱在浙里”的无障碍体验活动，在服务台提供共享电动轮椅。用户通过支付宝扫一扫，借助芝麻信用免押码能便捷免押使用，这也是全国首个提供免费共享电动轮椅服务的商场。

银泰百货西湖店总经理孙晔说，日常门店服务对象就有大量家庭型顾客和外地游客，“银泰百货在不断推进无障碍硬件设施和升级暖心服务基础上，这次与多方力量一起建设无障碍商场，通过轮椅体验活动让不同年龄层、不同身体状况的人群了解无障碍、重视无障碍。”

高德轮椅导航产品经理张君君介绍，“下一步，轮椅导航将努力覆盖更多出行目的地，如医院、景区、餐厅等，希望残障用户也能跟普通人一样享受美好生活。”

2022年11月，为了方便残障用户出行，在中国残联、浙江省残联的支持、指导下，高德地图上线“轮椅导航”功能，成为首个全国性的无障碍导航产品。截至2024年5月8日，高德轮椅导航已为用户提供超6500万次无障碍路线规划，仅五一假期5天就提供了超过165万次无障碍路线规划。