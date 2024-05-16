直播预告：子宫肌瘤的中医疗法

子宫肌瘤是女性生殖器官中最常见的良性肿瘤，很多女性都有子宫肌瘤的困扰。大部分的子宫肌瘤是无症状的，只有肌瘤长得很大或者生长的位置不好才会出现腹痛、尿频、尿急、便秘等症状，需要考虑治疗或必要时手术。中医是如何认识子宫肌瘤的？有哪些好的治疗方法？

5月17日10:00-11:00，“人民好医生”客户端与国家中医药管理局办公室联合推出的“千名医师讲中医”系列直播将邀请中国中医科学院眼科医院妇科主任王东红做客直播间，为大家讲解相关知识。

专家介绍：

王东红，临床医学博士、主任医师、硕士生导师、国医大师肖承悰教授学术传承人、中国中医科学院眼科医院妇科主任。担任中华中医药学会生殖医学分会常务委员、全国妇幼健康研究会中医药发展专业委员会副主任委员等学术组织职务。

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