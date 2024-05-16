飞鹤联合国内外权威专家 呼吁重视生命早期1000天脑发育

5月16日，飞鹤与北大医学-中国飞鹤营养与生命健康发展研究中心、哈佛BCH、人民网、新华网等机构以及多位权威专家，联合发起“1000天大脑发育科普行动”，通过专家科普讲座、万场线下科普互动、“聪明育儿红宝书”发放等系列活动，普及生命早期大脑发育和营养知识，提升公众对其重要性的认知，为婴幼儿及儿童的健康成长提供科学的指导和支持。

“把握黄金1000天，是对孩子一生的最佳投资”

此次科普行动集结了哈佛大学医学院波士顿儿童医院神经生物学、神经代谢研究专家孔栋，北京大学神经科学研究所副所长邢国刚，北京大学医学部公共卫生学院副院长、北大医学-中国飞鹤营养与生命健康发展研究中心主任许雅君等权威学者，围绕“生命早期1000天脑发育的科学规律”“大脑发育的影响因素”“如何养成健康聪明的大脑”等重点话题展开科普活动，公众可以通过飞鹤“妈妈的爱，让你更懂选择”全国万场脑发育科普行动等方式参与其中。

“生命早期1000天”，涵盖从孕期到婴幼儿2岁的时间段，被世界卫生组织定义为一个人生长发育的“机遇窗口期”。该阶段的大脑发育为孩子的认知发展和身心健康打下基础，一旦错过将难以弥补。

“我们通常把大脑称作三磅重的宇宙，作为人体最复杂的器官，大脑支配着几乎所有生理和心理活动。”邢国刚介绍，神经系统不同的功能发育有着各自不可错过的“关键期”，如果忽视营养、亲子互动、社交等因素，都有可能会造成大脑发育的异常。

他进一步指出，脑健康是生命健康的核心。研究表明，投资早期儿童发育的回报率最高。因此，把握大脑发育黄金1000天，科学补充婴幼儿营养，是对孩子一生的最佳投资。

许雅君表示，营养是大脑发育的关键动力。生命早期大脑的能量消耗，占身体总能量消耗的60%，碳水化合物、蛋白质、脂类等宏量营养素，以及铁、锌、碘、水溶性维生素等微量营养素缺一不可。大脑是高耗能器官，生命早期包括孕期的营养摄入要遵循“TDD概念”，即在合适的时间补充合适剂量的营养，才能更好地促进婴幼儿大脑的健康发育，让每个宝宝的潜力都不被辜负。

孔栋从脑发育与疾病的角度发出呼吁：“许多脑疾病都与生命早期脑发育息息相关，错过生命早期的最佳干预和治疗时机，将影响宝宝终生的神经系统健康。”他建议，家长应本着“早发现早介入”的原则，在孩子生命早期密切关注他们的大脑成长情况，防患于未然，为他们构建一个更健康、智慧的未来。

5·28中国宝宝日，点亮智慧未来

生命早期1000天的营养健康也是国家战略需求。国务院办公厅印发的《国民营养计划(2017—2030年)》中，“生命早期1000天营养健康行动”也被列为六项重大行动之首，强调了从生命的起点预防和控制新生儿成年后慢性病的重要性。

作为婴幼儿奶粉的领导企业, 飞鹤结合自身所长勇担品牌责任，率先开展“1000天大脑发育科普行动”，坚持传递科学的育儿观念和方法，推动脑发育知识、养育聪明宝宝的科学方法获得更多家庭的认知与重视，让宝宝的潜能得到更好地培养与释放。据了解，该科普行动是飞鹤2024年“5·28中国宝宝日”的重要组成部分，活动将持续至6月。

飞鹤在母乳与生命早期脑营养研究领域已深耕多年，先后与北大医学部、哈佛BCH、北京大学神经科学研究所等顶尖科研团队合作，系统开展生命早期脑发育、脑营养的探索和应用。未来，飞鹤将进一步加强基础性、前沿性研究和成果转化，用更多营养健康产品助力国民脑健康，为健康中国战略贡献飞鹤力量。