国家卫健委：为1.27亿65岁及以上老年人提供健康管理服务

人民网北京5月16日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍推动医养结合高质量发展有关情况，并答记者问。

国家卫生健康委老龄健康司司长王海东表示，现在90%以上的老年人都希望居家养老，所以国家卫生健康委一直致力于推进增加居家社区医养结合服务，在这方面做了很多工作。

一是提升服务能力。组织开展了社区医养结合能力提升行动。依托社区或者乡镇的医疗卫生和养老服务机构，提升服务能力，重点为失能、失智、慢病或者长期卧床的老年人提供医养结合服务，增加医养结合服务供给。鼓励社区和乡镇的医疗卫生机构和养老服务机构，在建设的时候尽量统筹规划、毗邻建设，位置最好相近，这样方便老年人就近就便得到医养结合服务。开展“互联网+护理服务”，增加上门护理服务供给。将老年人作为重点人群开展家庭医生签约服务等，这些都是增强基层居家社区医养结合能力的措施。

二是丰富服务内容。开展基本公共卫生服务老年人健康管理项目、老年健康与医养结合服务项目。为1.27亿65岁及以上的老年人提供健康管理服务，为5400多万老年人提供康复指导、营养改善指导等医养结合服务，为1200多万老年人进行失能评估，为近600万失能老年人提供照护服务等。制定居家和社区医养结合服务指南，指导医疗卫生机构为老年人提供8项医养结合服务，包括健康教育、健康管理、医疗巡诊、家庭病床、居家医疗、中医药、心理精神支持、转诊8项服务。

三是确保居家社区医养结合服务的可持续性。明确“上门服务费”价格政策，公立医疗卫生机构为老年人提供上门医疗服务时，采取“医疗服务价格+上门服务费”的方式收费，支持公立医疗卫生机构为老年人开展上门医疗服务。目前，河南、陕西、福建等省都制定了具体的相关医保政策，支持医疗卫生机构为失能、失智、长期卧床、高龄的老年人提供他们迫切需要的上门医疗服务。